Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktı - Son Dakika

Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktı. Salgında ülkemizde görülen ilk vakanın üzerinden tam iki yıl geçerken, bu süre zarfı içerisinde 14 milyon 458 bin 881 kişi Covid-19'a yakalandı, 95 bin 954 kişi ise yaşamını yitirdi. Ajans Press Covid-19 pandemisi içerisinde geçirdiğimiz iki yılda, medyada öne çıkan başlıkları, en çok konuşulan kelimeleri ve en çok yayımlanan haberleri listeledi.

Medya takip kurumu Ajans Press'inbasılı gazete ve dergiler, online haber siteleri ve televizyon kanallarına yansıyan içerikleri incelediği medya araştırmasında, pandemi gölgesinde geçen iki yıl boyunca, medyada öne çıkan başlıklar, en çok konuşulan kelimeler ve en çok yayımlanan haber içeriklerini açıkladı. 2020 yılından itibaren küresel olarak başta sağlık ve ekonomik mücadeleler başı çekerken, Covid-19 pandemisi medyanın en çok konuştuğu başlık oldu. Pandemi ile alakalı medyaya 151 milyonun üzerinde haber yansıdı.

Medyada en çok yayımlanan ilk beş haber ( Mart 2020-Mart 2022)

Covid-19 (151.245.068 haber)

Döviz kurundaki yükseliş/TL'nin değer kaybı (1.941.549 haber)

Hayat pahalılığına yönelik haber içerikleri(1.183.248 haber)

Orman Yangınları (395.097 haber)

İzmir/ Elazığ Depremleri (375.845 haber)

Karadeniz'deki Sel Felaketleri (149.520 haber)

Medyada en çok kullanılan ilk beş kelime (Mart 2020-Mart 2022)

Sağlık (17.196.610 haber)

Zam (6.270.485 haber)

Döviz (1.974.329 haber)

Doktor (1.573.870 haber)

Felaket (491.062 haber) - İSTANBUL