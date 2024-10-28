Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılına Mesaj - Son Dakika
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılına Mesaj

Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. Yılına Mesaj

Rektör Çağlar, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, milli değerlere sahip çıkacaklarını belirtti.

28.10.2024 11:14
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Rektör Çağlar yayımladığı mesajda, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısına dikkat çekerek, "Milli değerlerimizin bilincinde, ülkemizi teknoloji ve bilimde ileriye taşıyacak, Türkiye Yüzyılı için üreten nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir istiklal mücadelesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu vurgulayan Rektör Naci Çağlar, "Cumhuriyet; Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir. Bugün 101 yaşında olan Türkiye Cumhuriyeti, geleceğe emin adımlarla yürümeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda Bursa Teknik Üniversitesi olarak, sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Rektör Çağlar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz günlerde milli savunma sanayimizin güzide tesisi TUSAŞ'a yönelik, hain terör odaklarının gerçekleştirmiş olduğu saldırı, Cumhuriyete dört elle sarılmamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Bugün aynı ruh ve ideal çerçevesinde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileriye taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılına Mesaj - Son Dakika

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