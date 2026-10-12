Türkiye\'de havalimanlarında ilk 9 ayda 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine ilişkin, "Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verildi. Böylece yılın ilk 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 89 bin 788, dış hatlarda ise 94 bin 986 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 235 bin 26'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Eylül ayında havalimanlarımızda 25 milyon 603 bin 265 yolcuya hizmet verildi"

Bakan Uraloğlu, Eylül ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 83 bin 933, dış hat yolcu trafiğinin ise 15 milyon 510 bin 913 olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Eylül ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 25 milyon 603 bin 265 yolcuya hizmet verildi" diye konuştu.

Uraloğlu, 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 5,9, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 2 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,4 artış gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu ayrıca, Eylül ayında havalimanları yük trafiğinin iç hatlarda 97 bin 484 ton, dış hatlarda 432 bin 366 ton olmak üzere toplam 529 bin 850 tona ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, "Eylül ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğimiz 529 bin 850 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

Ocak-Eylül döneminde havalimanlarında toplam uçak trafiği 1 milyon 854 bin 502'ye ulaştı

Uraloğlu, Ocak-Eylül döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 757 bin 441, dış hatlarda 706 bin 574 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin 1 milyon 854 bin 502'ye ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, geçen yılın aynı dönemine göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 1,1 artış gerçekleştiğini bildirdi.

"Yılın ilk 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik"

Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 81 milyon 709 bin 700, dış hat yolcu trafiğinin ise 111 milyon 369 bin 604 olduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verildi. Böylece yılın ilk 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik. 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 0,5 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,9 artış oldu."

Uraloğlu ayrıca, "9 ayda havalimanları yük trafiği iç hatlarda 751 bin 779 ton, dış hatlarda 3 milyon 373 bin 40 ton olmak üzere toplam 4 milyon 124 bin 819 tona ulaştı. Geçen yılın Ocak-Eylül dönemi ile kıyaslandığında iç hat yük trafiği yüzde 5,6, dış hat yük trafiği yüzde 1,7, toplam yük trafiği yüzde 2,4 arttı" şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı 64 milyon 502 bin 869 yolcuya hizmet verdi

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Eylül ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 931, dış hatlarda 38 bin 135 olmak üzere toplam 49 bin 66'ya ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 631 bin 70, dış hatlarda 6 milyon 222 bin 834 olmak üzere toplam 7 milyon 853 bin 904 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Ocak-Eylül döneminde ise İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 93 bin 677, dış hatlarda 320 bin 876 olmak üzere toplam 414 bin 553 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 13 milyon 565 bin 722, dış hatlarda 50 milyon 937 bin 147 olmak üzere toplam 64 milyon 502 bin 869 yolcu trafiği gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

Sabiha Gökçen'de 37 milyon 948 bin 837 yolcu trafiğine hizmet verildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 11 bin 860, dış hatlarda 14 bin 691 olmak üzere toplam 26 bin 551 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 203 bin 910, dış hatlarda 2 milyon 588 bin 317 olmak üzere toplam 4 milyon 792 bin 227 oldu" ifadelerine yer verdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dokuz aylık süreçte iç hatlarda 95 bin 937, dış hatlarda 119 bin 447 olmak üzere toplam 215 bin 384 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 17 milyon 465 bin 832, dış hatlarda 20 milyon 483 bin 5 olmak üzere toplam 37 milyon 948 bin 837 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu ayrıca, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Eylül ayında 2 bin 120, dokuz aylık dönemde ise 20 bin 23 uçak trafiği gerçekleştiğini aktardı.

Turizm merkezleri 9 ayda 49 milyon 630 bin 922 yolcu ağırladı

Uraloğlu, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının dokuz ayda iç hatlarda 16 milyon 322 bin 19, dış hatlarda 33 milyon 308 bin 903 olmak üzere toplam 49 milyon 630 bin 922'ye ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 121 bin 422, dış hatlarda 206 bin 103 olmak üzere toplam 327 bin 525 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"9 aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 10 milyon 266 bin 205 yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı'nda 30 milyon 144 bin 861; Muğla Dalaman Havalimanı'nda 4 milyon 571 bin 445 yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise 3 milyon 918 bin 114 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 730 bin 297 yolcu trafiği gerçekleşti."