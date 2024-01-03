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Türkiye'de Kadın Muhtar Adayları Artıyor

Türkiye genelinde 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde kadın muhtar adaylarında artış görüldü. Söke'de düzenlenen etkinlikte kadın muhtar adayları bir araya geldi ve daha fazla kadın muhtar adayının çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye\'de Kadın Muhtar Adayları Artıyor
03.01.2024 - 17:18,
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Türkiye genelinde 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde kadın muhtar adaylarında artış görüldü.

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esinden ilham alan Sökeli kadınlar 31 Mart'ta yapılacak olan muhtarlık seçimlerinde "biz de varız" dedi. Söke'de son olarak Yenikent Mahallesi'nde seçilen kadın muhtar Hatice Sarınç'ın ardından önümüzdeki seçimlerde de kadın muhtar adayları meydanlara iddialı giriş yaptı.

Ege Kadın Buluşması Platformu Söke Sekreteryası tarafından düzenlenen etkinlikte Söke'nin kadın muhtar adayları bir araya geldi. Ege Kadın Buluşması Platformu Söke Sekreteryası Sorumlusu Necla Baştuğ platform olarak kadın muhtarlar akademisin kurulduğunu söyleyerek Söke'de daha kadın muhtar adayının çıkmasını beklediklerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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