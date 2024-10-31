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Türkiye'de Turizmde Rekor Rakamlar

Türkiye\'de Turizmde Rekor Rakamlar

Bakan Ersoy, 2023'te turist sayısının 49 milyon, gelirlerin ise 46.9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

31.10.2024 14:58
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hayata geçirdiğimiz projeler ve sizlerin azmi, Türkiye'yi dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri haline getirecek" dedi.

Turizm verilerini paylaşan Bakan Ersoy, "Bugün sizlerle paylaşacağım gelişmeler, yalnızca turizmde değil, ekonomimizin ve ülkemizin genelinde büyüme ve kalkınmanın bir göstergesidir. Türkiye olarak turizmde son yıllarda yüzleri güldüren bir trendi yakalamanın gururunu yaşıyoruz. 2023 yılında turist sayımız ve turizm gelirlerimiz rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinden itibaren de hızla yükselen bir ivme yakaladık. Bu başarı, sizlerin olağanüstü çabaları, tüm sektör paydaşlarının emekleri ve turizm alanında yapılan güçlü yatırımların bir sonucudur. Bugün açıklanan üçüncü çeyrek verilerine göre; yılın ilk 9 ayında ülkemiz 49 Milyon 181 bin turisti ağırladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine baktığımızda bu rakamın 45 milyon 230 bin olduğunu görüyoruz. Bu sene yüzde 9'a yakın bir artışı yakalamış olduk" dedi.

"Turizm gelirlerimiz bu yılın üçüncü çeyreğinde 46.9 milyar dolara ulaştı"

Türkiye'deki turizm bölgelerindeki yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Ersoy, "Kişi başı gecelik harcama rakamlarına baktığımızda da sevindirici rakamları görüyoruz. Yine ilk 9 ayda yabancı ziyaretçilerin harcamaları 107 dolara yükselirken yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın harcamaları ise 65 dolar olarak gerçekleşti. Ortalamaya baktığımızda ise bu rakamın 96 dolara ulaştığı görülmektedir. Ortalama harcama rakamlarını incelediğimizde de; bir önceki yıla oranla yüzde 4 buçuğa yakın bir yükselmenin olduğuna şahitlik ediyoruz. Bir diğer önemli verimiz; turizm gelirleri. Turizm gelirlerimiz bu yılın üçüncü çeyreğinde 46.9 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde gelirimiz 44 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu sene gelirlerimiz, bir önceki yıla oranla yüzde 6.6 oranında artmış oldu. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz 23.2 milyar dolarlık gelirin; 'bir çeyrekte elde ettiğimiz en yüksek turizm geliri' olarak tarihe geçtiğini de hatırlamak isterim" ifadelerini kullandı. Ülkemizin dört bir yanındaki turizm bölgelerinin tanıtımını daha etkili hale getirmek, alt yapıyı güçlendirmek ve kaliteyi artırmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve sizlerin azmi, Türkiye'yi dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri haline getirecek" ifadeleri kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'de Turizmde Rekor Rakamlar - Son Dakika

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