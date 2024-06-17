Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması yoğun ilgi gördü

Kurban Bayramı tatilinde Sisam Adası'na gitmek isteyenler, Kuşadası Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıda vize uygulamasıyla Yunan adalarında tatil yapmak isteyenlerin talebi arttı. Acente yetkilisi, bayram süresince feribot seferlerinin sayısının arttığını belirtti.

17.06.2024 12:45
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Türkiye'den Yunan adalarına başlayan kapıda vize uygulaması, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Dokuz günlük tatili Sisam Adası'nda geçirmek isteyenler feribota binmek için Kuşadası Limanı'nın önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'den Yunan adalarına geçtiğimiz Nisan ayında başlayan kapıda vize uygulaması, Kurban Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerden yoğun talep aldı. Seferler arasında olan Kuşadası-Sisam Adası turu ilgi gördü. Günün ilk seferi ile tura çıkmak isteyen tatilciler, feribotlara binmek için Kuşadası Limanı'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını dile getiren acente yetkilisi Regaip Pektaş, "Talepleri karşılamak için hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Normal dönemde günde 2 feribot seferi yapıyorduk. Ancak bayram boyunca bu sayı 5'e yükseldi" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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