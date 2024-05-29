Türkiye Diyanet Vakfı Yurtları öğrencileri İstanbul'un fethi ve özgür Kudüs için dua etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtları öğrencileri İstanbul'un fethi ve özgür Kudüs için dua etti

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtları öğrencileri İstanbul\'un fethi ve özgür Kudüs için dua etti

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtları, 28 ilde 33 camide düzenlediği sabah namazı ve dua programıyla İstanbul'un fethi ve Kudüs'ün özgürlüğü için öğrencileri bir araya getirdi. Programa katılanlar, dualarla Filistin'deki acıların sona ermesini ve Kudüs'ün kurtuluşunu diledi.

29.05.2024 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtları öncülüğünde 28 ildeki 33 camide İstanbul'un fethi ve özgür Kudüs için öğrenciler sabah namazında bir araya gelerek dua etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtları, "İstanbul'un Fethinden Kudüs'ün Özgürlüğüne" sloganıyla 28 ilde 33 camide sabah namazı ve dua programı düzenledi. İl ve ilçe müftülüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, gönüllü öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. İstanbul Ümraniye İlçe Müftülüğü'ne bağlı İlim Sarayı Camii'nde gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, TDV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kurt, Hz. Muhammed'in (sas) müjdesine vesile olan ecdadı hayırla yad etmek, Kudüs'ün özgürlüğü için dua etmek ve tüm şehitlere rahmetle dualar göndermek amacıyla ülke genelinde sabah namazında bir araya gelindiğini ifade etti. "Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'a girişi, Allah Resulünün Mekke-i Mükerreme'ye girişindeki tevazuya benzer" diyen Kurt, şunları kaydetti:

"İnsanlar, Fatih Sultan Mehmet'in kumandan olduğunun farkına varmayıp Akşemsettin'e hürmet ettiklerinde, Akşemsettin parmağıyla padişahın Fatih olduğunu işaret etmiştir. Sultan Fatih ise kendisine gösterilen hürmeti hocasına göstermeye davet etmiştir. Fatih Sultan Mehmed, Allah'ın lütfettiği bu fethi bir büyüklenme vesilesi yapmamış ve tevazuyla İstanbul'a girmiştir. Fetih sonrasında kimsenin yaşam hakkına, huzuruna, hayatına kastetmemiştir. Tarihin hiçbir döneminde Müslümanlar, günahsız insanları, silah çekmeyen masum sivilleri katletmemiştir. İstanbul'un, Mekke'nin ve Kudüs'ün fethinde herkesin yaşam hakkı korunmuştur. Bugün zalim İsrail'in yaptığı gibi şehirleri katletme, ibadethaneleri yıkma, çocukları öldürme, masum annelerin hayatlarını sonlandırma gibi eylemler İslam tarihinde asla yer almamıştır. Değerli cemaatimiz, Sultan Fatih 21 yaşında genç bir komutandı. O yaşa kadar kendisini iyi hazırlamış, ilim tahsilinde ihmalde bulunmamış, birçok ilmi öğrenmiş, birçok dili konuşabilen gayretli bir gençti. Dolayısıyla Fatih olabilmek, yürek ve gönül fetihleri gerçekleştirebilmek demektir. Lider olmanın yolu, kendimizi iyi yetiştirmekten, ilim tahsilinden taviz vermemekten geçer. Ülkemizin dört bir yanında bu anlamlı programımıza katılım sağlayan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Namaz sonrası vatandaşlar, öğrencilerle birlikte ellerini semaya açarak Filistin'de acıların sona ermesi ve Kudüs'ün kurtuluşu için dualar ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Filistin, İstanbul, Kudüs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Diyanet Vakfı Yurtları öğrencileri İstanbul'un fethi ve özgür Kudüs için dua etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
10:10 Koltuğu devredip telefonu kapattı Aradığınız Meral Akşener’e şu anda ulaşılamıyor Koltuğu devredip telefonu kapattı! Aradığınız Meral Akşener'e şu anda ulaşılamıyor
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 11:45:29. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfı Yurtları öğrencileri İstanbul'un fethi ve özgür Kudüs için dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement