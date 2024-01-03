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Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Federasyonu Genel Başkanı Karabük'te Sorunları Dinleyecek - Son Dakika
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Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Federasyonu Genel Başkanı Karabük'te Sorunları Dinleyecek

Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Aslantürk, Karabük'te elektrik ve elektronik teknisyenlerinin sorunlarını dinlemek üzere ziyaret gerçekleştirecek. Aslantürk, Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Yasin Özçelik ile birlikte şehirdeki teknisyenlerin talep ve önerilerini dinleyecek. Ayrıca, Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen de ziyaret edilecek.

Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Federasyonu Genel Başkanı Karabük\'te Sorunları Dinleyecek
03.01.2024 - 15:41,
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Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Aslantürk, Karabük'te elektrik ve elektronik teknisyenlerinin sorunlarını dinleyecek.

Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Elektrik Teknisyenleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Cumhur Şencanbaz, Kastamonu Elektrik ve Elektronikçiler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Yücel Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Adem Erden ile birlikte Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Yasin Özçelik'i ziyaret edecek olan Aslantürk, şehirdeki elektrik ve elektronik teknisyenlerinin sorunlarını, talep ve önerilerini dinleyecek.

4 Ocak Perşembe günü yapılan programda ayrıca Aslantürk beraberindeki heyetle birlikte Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen ziyaret edilecek. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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