Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı Seçimleri Heyecanı

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Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığında seçim heyecanı yaşanacak. 3 Temmuz tarihinde yapılması beklenen kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan ilk isim Hikmet Ak oldu.

Erzurum'un en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye emekliler derneği Erzurum Şube başkanlığında seçim heyecanı yaşanmaya başlandı. 3 Temmuz tarihinde yapılması kararlaştırılan kongre öncesi başkan adaylığı için kolları sıvayan ilk isim Hikmet Ak oldu.

Artık susma zamanı değil

Temmuz ayının ilk haftası gerçekleşecek olan seçim öncesi dernek başkanlığını aday olduğunu açıklayan Hikmet Ak, "Ülkemizde emeklilerimizin sorunlarını herkes biliyor. Erzurum'da da binlerce emekli kardeşimiz var. Maalesef emekli kardeşlerimiz geçmişten bugüne haklarının bir türlü alamıyor. İlimizde emeklileri temsil noktasında hizmet veren derneğimizde de yönetimin yetersiz olduğunu gördüğümüzden dolayı 3 temmuz tarihinde yapılacak olan kongrede başkan adayı olmaya karar verdik. Oluşturduğumuz güçlü bir yönetim ile emeklilerimizin haklarını savunmak için asla susmayacağız ve haykıracağız. Oturan değil çalışan ve üyelerin gurur duyacağı bir yönetim şekli ile hizmete talip oluyoruz. Projelerimiz ile emekli kardeşlerimizin yüzünü güldüreceğiz. Göstermelik değil gerçek manada hizmet için gece gündüz çalışmayı hedefledik. Artık emeklinin sesi Erzurum'dan çok daha net ve gür çıkacak. Emekliler dernek başkanlığına adaylığımız noktasında bizlere destek veren ve herkese çok teşekkür ediyorum. Adaylığımız hayırlara vesile olur inşallah" dedi. - ERZURUM