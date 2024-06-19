Türkiye Futbol Milli Takımı Euro 2024 Maçları Yamaç Paraşütü İniş Alanında İzlenecek - Son Dakika
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Yerel

Türkiye Futbol Milli Takımı Euro 2024 Maçları Yamaç Paraşütü İniş Alanında İzlenecek

Türkiye Futbol Milli takımının Euro 2024'te oynayacağı Portekiz ve Çekya maçları, Talas Belediyesi'nin Yamaç Paraşütü İniş Alanına kuracağı dev ekranda hep birlikte izlenecek.

19.06.2024 16:45
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Türkiye Futbol Milli takımının Euro 2024'te oynayacağı Portekiz ve Çekya maçları, Talas Belediyesi'nin Yamaç Paraşütü İniş Alanına kuracağı dev ekranda hep birlikte izlenecek.

Turnuvaya 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımın grupta oynayacağı son iki maç, büyük heyecana sahne olacak. Bu heyecanı hep birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar ise Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda bir araya gelebilecek. Talas Belediyesi, kuracağı dev ekranda milli coşkuyu 7'den 70'e tüm sporseverlere hissettirecek.

Önce Portekiz, sonra Çekya

A Milli Takımın 22 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Portekiz maçı saat 19.00'dan itibaren dev ekranda sporseverlerle buluşacak. Grubun üçüncü maçında ise 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Çekya ile karşı karşıya gelecek A Millilerin bu önemli sınavı da yine aynı coşkuyla hep birlikte izlenecek.

"Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sporseverlere çağrıda bulunarak, "A Millilerimiz şampiyonaya, bizi gururlandıran bir galibiyetle güzel bir başlangıç yaptı. Kalan iki maçta da aynı başarıyı tekrarlayacaklarına inanıyoruz. Bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için Yamaç Paraşütü İniş Alanına dev ekran kuruyoruz. Tüm hemşehrilerimizi önce 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz, ardından da 26 Haziran Çarşamba günü Çekya maçını hep birlikte izlemeye davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Futbol Milli Takımı Euro 2024 Maçları Yamaç Paraşütü İniş Alanında İzlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Milli Takımı Euro 2024 Maçları Yamaç Paraşütü İniş Alanında İzlenecek - Son Dakika
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