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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, DEM il binası önünde basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, DEM il binası önünde basın açıklaması yaptı

DEM Parti binası önünde yapılan basın açıklamasına gaziler ve şehit yakınları da destek verdi. Başkan Rıza Demir, terör saldırıları ve şehit haberleri karşısında derin üzüntü yaşadıklarını belirterek DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, DEM il binası önünde basın açıklaması yaptı
27.12.2023 - 14:54,
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, DEM il binası önünde basın açıklaması yaptı. Yaşanan terör saldırıları ve şehit haberleri karşısında derin üzüntü yaşadıklarını belirten Başkan Rıza Demir, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

DEM Parti binası önünde yapılan basın açıklamasına gaziler ve şehit yakınları da destek verdi. Geçtiğimiz hafta sonu 12 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Tüm Türkiye, şehitlerimizin haberi ile sarsılırken, yüreklerimiz yanarken, terör sevicisi batının çocukları hem bu millete hem bu vatana ihanet ediyor, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. İsmi ve cismi oynak, tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan DEM Partisi; bu milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kast etmeye devam ediyor. Farklı zamanlarda farklı isimlerle DEM karşımıza çıksa da; alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyecektir. Tasması batının elinde olan, kime ve neye hizmet ettiği belli olan, salyasını milletimizin üzerine bulaştırmak isteyenler bilsinler ki; bu millet sizin havlamalarınızı susturacak, hak ettiğiniz karşılığı size bildirecektir" dedi.

"DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan denen hain; bebek katili, İmralı canisine özgürlük isterken 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat edemeyecek' diye bizleri tehdit etmeyi ihmal etmemiştir" diyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizi; Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar her dönem oldu. Biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk. Dedelerinizin başına gelenleri, ağa babalarınızın yaşadıklarını siz de yaşayacaksınız. Bu topraklardan sürüne sürüne ya da gövdeniz başınızdan ayrı olarak gideceksiniz. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki; Türk milletinin sahip olduğu bu yüce ruh var olduğu müddetçe, milli birlik ve bütünlüğümüze kast edenlerin kirli emelleri, asla ve asla gerçekleşmeyecektir. Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak; Batı emperyalizminin taşıyıcısı ve işbirlikçisi PKK terör örgütüyle iltisaklı olan, kalkan olmaya çalışan, savunuculuğunu yapan kravatlı hainler Meclis'ten gidene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazi Meclis'te hainlerin, teröristlerin bulunması hem milletimizi hem bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor. Bu milletin alın teriyle, birikimiyle oluşmuş gelirleri bu hainlerin cebine girmesini istemiyoruz. Bu hainlerin çocukları, batının denizlerinde sörf yaparken, şaşalı hayatlar sürerken, gece hayatlarını sürdürürken; sıvasız evlerde büyüyen evlatlarımızı şehit etmek, Anadolu'muzun kırsalında hayvan otlatan çocuklarımızın dağa kaçırmak istiyorlar. Mağaralarda hayvan gibi yaşayanlar bilsinler ki, kendi pisliklerini yiyerek geberip gideceklerdir." - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, DEM il binası önünde basın açıklaması yaptı - Son Dakika


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