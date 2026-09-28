Türkiye-Gürcistan hava harekatı kursu 9 Gürcü personelle tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 19'uncu Türkiye- Gürcistan Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında düzenlenen 'Hava Harekatı Planlama ve Yönetim Kursu'nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri iş birliğimiz güçlenmeye devam ediyor. 19'uncu Türkiye-Gürcistan Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve Müşterek Kuvvet Hava (JFAC) Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilen 'Hava Harekatı Planlama ve Yönetim Kursu' başarıyla tamamlandı. Gürcistan Savunma Bakanlığından 9 personelin katılımıyla gerçekleştirilen bu stratejik eğitim, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı kabiliyetleri ve uyumu artırmaya önemli katkı sundu" ifadelerine yer verildi.