Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi, 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda Hasan İpek, yeniden başkan seçildi. İpek, derneğin adil ve şeffaf yönetilmesinin önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik içinde derneği daha da büyüteceklerini belirtti.

27.02.2024 14:30
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Dernek üyelerinin tamamının oyunu alan Hasan İpek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanlığına yeniden seçildi.

Niğde Kültür Merkezinde yapılan 5. Olağan Genel Kurula dernek üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. Yapılan Olağan Genel Kurul'da güven tazeleyen Hasan İpek derneğin adil ve şeffaf yönetilmesinin önemine değindi. İpek konuşmasında; "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurul toplantısında sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Öncelikle divan başkanımıza ve katılımcılara teşekkür ederim. Bu toplantının amacı, dernek içinde gerçekleşecek olan seçim sürecinin adil, şeffaf ve demokratik bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Bu süreçte birlikte gösterdiğimiz dayanışma ve uyum, derneğimizin gücünü artırmıştır. Gelecekte de aynı birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, derneğimizi daha da büyüteceğimize inanıyorum. Seçim sürecinin, derneğimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesini diliyorum. Dernek çatısı altında ortak hedeflere ulaşmak adına samimi bir gayret içinde olacağına olan inancımızı vurgulamak isterim. Katılımınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Sağlıklı ve demokratik bir secim süreci geçirmemizi temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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