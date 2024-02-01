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MSB: Kanada'dan ambargonun kaldırılması olumlu ancak tüm kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor - Son Dakika
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Yerel

MSB: Kanada'dan ambargonun kaldırılması olumlu ancak tüm kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor

MSB: Kanada\'dan ambargonun kaldırılması olumlu ancak tüm kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kanada tarafından ambargonun kaldırılmasını olumlu değerlendirmekle birlikte, Türkiye'nin beklentisi ülkemize yönelik her türlü kısıtlamanın tümüyle kaldırılmasıdır.

01.02.2024 12:07
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MSB kaynakları: "Kanada tarafından ambargonun kaldırılmasını olumlu değerlendirmekle birlikte, beklentimiz ülkemize yönelik her türlü kısıtlamanın tümüyle kaldırılmasıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanlığı, Kanada, Dış Politika, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Kanada'dan ambargonun kaldırılması olumlu ancak tüm kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor - Son Dakika
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