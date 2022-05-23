Türkiye'nin en baba yarışması Palandöken'de yapıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin en baba yarışması Palandöken'de yapıldı

23.05.2022 00:57
Türkiye'nin en baba yarışması Palandöken'de yapıldı

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde 1960 yılından beri düzenlenen babalar yarışında renkli görüntüler yaşandı.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde 1960 yılından beri düzenlenen babalar yarışında renkli görüntüler yaşandı. Bu yıl anneler kategorisinin de eklendiği yarışta katılımcılar, mayıs ayının sonunda kayak yapmanın keyfini yaşadılar.

22 Mayıs'ta Palandöken'de babalar ve anneler kayak yarışması düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışlarda katılımcılar, mayıs ayının sonunda kayak yapmanın keyfini yaşadılar. Palandöken babalar yarışında 60+ yaş kategorisinde Hüseyin Öz, Tamer Döşkaya ve Zafer Aynalı dereceye girerken, 40-60 yaş kategorisinde Davut Budak, Sıddık Seyhan, Yıldırım Beyazıt, 20-40 yaş kategorisinde Yusuf Çelik, Burak Nuhoğlu ve Ensar Çinik dereceye girdi. Yarışma çerçevesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen anneler kategorisinde ise Elanur Yalçınkaya, Buket Othan ve Saliha Bülbüloğlu ilk üçe girmeyi başardı.

Yarışmaya katılan Emrah Kılıç babalar günü özel olduğu için böyle bir aktivitede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirtirken, Erdal Emeç ise, "Erzurum Palandöken'de hazirana yaklaştığımız bir dönemde hala kayak yapılıyor. Türkler bin yıldan fazladır kayak yapıyor. Geleneksel kıyafetlerle kaymak istedim" dedi.

Yarışmaya katılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise, "Teşekkür ediyorum. Mayıs ayının sonunda Erzurum'da Palandöken'in zirvesinde 3200 rakımda babalar yarışını yaptık. Çok keyifli bir yarış oldu. Palandöken'imiz bir markaydı, bu markayı da bugün ispatlamış oldu. 57 yaşındayım. Çok keyif aldım. Önümüzdeki yıl bu yarışı kaçıran tüm babaları Palandöken"e bekliyoruz" dedi.

Anneler kategorisinde yarışan Elanur Yalçınkaya, "İki yaşında kızım var. Anneler kategorisinde yarıştım. Biz de bugün bir ilki gerçekleştirdik. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kadınlar tek başına başarılıdır" dedi.

Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alantargil, "Erzurum'da Mayıs 22'de Palandöken Kayak Merkezi'nde her yıl olduğu gibi babalar yarışını yapıyoruz. En baba yarış. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yıl ilk defa anneler yarışını da ekledik. Bundan sonra hem babalar hem de anneler kategorisinde yarışları yapacağız. 36 yarışmacımız katıldı. Tüm kategorilerde yarışçılarımız oldu. Önümüzdeki yıl daha geniş aktivitelerle devam ettireceğiz" dedi.

Yarışmaya Trabzon'dan gelerek katılan Ensar Çinik, "Trabzon'dan geldim. Şampiyon takımın şampiyon taraftarıyız. Şampiyon olmaya geldik. Şanssızlık yaşadık, yarış sırasında düştük. Burası Türkiye'nin Alpleri. 22 Mayıs ve hala pistlerde kar var. Böyle bir organizasyonda yer almaktan keyif duyduk" diye konuştu.

Yarışlar sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, "Bugün 1960 yılından beri devam eden babalar yarışını Palandöken Ejder'de tekrar yaşatıyoruz. Dört farklı kategoride devam ediyor. Bu seneden sonra bu yarışlarımızı ulusal çapta yapmayı planlıyoruz. Haziran ayına yaklaşırken kayabilmek çok güzel bir duygu" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Türkiye, Erzurum, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin en baba yarışması Palandöken'de yapıldı - Son Dakika


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