Türkiye'nin en büyük çocuk festivali Konya'da - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük çocuk festivali Konya'da

KONYA Konya'da gelenekleri yaşatmak adına Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali düzenleniyor. Türkiye'nin en büyük çocuk festivalinde Selçuklu Belediyesi, hem şivlilik geleneğini yeni nesillere festival ile taçlandırıyor hem de teknolojiyi de etkinliğe katarak muhteşem bir organizasyona imza atıyor.

Selçuklu Belediyesi'nin, Konya'nın kadim kültüründe yer alan şivlilik geleneğini tüm Türkiye'ye tanıtmak için düzenlediği festivalde çizgi film kahramanları, Keloğlan, Hacivat-Karagöz, kukla oyunları, dron performansları, scooter yarışları, sanal sinemalar, kağıt sanatı, kum resim sanatı, bir çok çeşitli atölye çalışmaları, satranç oyunları, çocuk tiyatroları ve söyleyişiler yer alıyor. Festivale katılan çocuklara pamuk şeker, balonlar ve çikolatalar da ikram edilirken anne ve babalar da çocukları ile bol bol hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmiyor. Şivlilik geleneğine ait olan şivlilik çantaları ise her çocuğa birer birer veriliyor. Şivlilik çantasında, çikolatalar, şekerlemeler, leblebi, kuru üzüm ve fenerli oyuncaklar yer alıyor.

Türkiye'nin en kapsamlı çocuk festivaline yoğun bir katılım

Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı çocuk festivalinin ilk gününe çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Festival ilk günde 67 bin 310 ziyaretçi ile önemli bir rekora imza attı. Çocuklar ve ailelerinin müzikaller, animasyonlar ve etkinliklerle gün boyu eğlenceli vakitler geçirebileceği Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Festival 6 Şubat Pazar Günü saat 22.00'da sona erecek. Selçuklu Belediyesi festivale katılan çocuklara şivlilik paketi ve sürpriz hediyeler dağıtıyor.

"Şivlilik geleneğini festivale dönüştürdük"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'da yüzyıllardır devam eden şivlilik geleneğini festivalle renklendirdiklerini söyledi. Başkan Pekyatırmacı festivalin ilk günden itibaren çocuklar ve ailelerinden müthiş bir ilgi gördüğünü ifade ederek, gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla teşekkür etti. Gün boyunca çocuklarla etkinliklere katılan Başkan Pekyatırmacı ailelerle sohbet etti. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Pekyatırmacı, çocuklarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Pekyatırmacı, festivalin geleneksel hale getirdiklerinin müjdesini de verdi.

Festivalde dolu dolu yüzlerce etkinlik ve programlar yer alıyor

5 gün boyunca devam edecek olan festival programının gündüz kuşağında Elif'in Düşleri, Rafadan Tayfa, Keloğlan, Niloya, Kukuli gibi TRT Çocuk kanalının sevilen karakterleri sahne alıyor. Öğle kuşağında ise ebeveynlere yönelik olarak alanında uzman yazarlar tarafından çocuk gelişimi ve çocukların başarısına yönelik konferanslar veriliyor. Bu kapsamda festivalde; Alişan Kapaklıkaya, Ender Saraç, Ahmet Şerif İzgören, Saniye Bencik Kangal, Mehtap Kayaoğlu, Sıtkı Aslanhan, Esra Coşkun, Lemi Filozof, Özgür Bolat, Melih Tuğtağ gibi isimler konferans ve söyleşiler gerçekleştiriyor. Ayrıca gün boyu devam eden festival etkinliklerinde çocukların ve ailelerinin sıkılmadan takip edecekleri ve katılacakları eğlenceli dron yarışmaları, elektrikli scooter müsabakaları, video oyunları, sanal gerçeklik oyunları, Selçuklu Dönemini yansıtan tarihi konseptli çadırlar ve tarihi karakterlerin yer aldığı mekanlar ve birbirinden renkli hatıra fotoğraflarının çekildiği festival anısını yaşatacak tematik alanlar yer alıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 6 Şubat Pazar saat 22.00'a kadar devam edecek.