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Mandalinci: " Türkiye'nin en genç belediye başkanı Bodrum'dan çıktı"

Tamer Mandalinci binlere seslendi

MUĞLA - Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Bodrum Belediyesi'nin yeni başkanı seçilen Tamer Mandalinci, meydanda coşkulu kalabalığa seslendi.

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı devam ederken Bodrum'da başkan CHP'nin adayı Tamer Mandalinci seçildi. Seçim sonuçları ilçede coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, Cevat Şakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde araçlarla konvoy yaptı, meydanda davul zurna eşliğinde oynadı.

Tamer Mandalinci'yi Bodrum Belediye Meydanı'nda Türk Bayrakları ve CHP Bayrakları ile marşlar söyleyen binlerce Bodrumlu karşıladı. Eşi Sezin Mandalinci ile sahneye çıkan Tamer Mandalinci, elinde Türk Bayrağı ile marşlar söyledi. Sahnede Kerimoğlu ve Harmandalı oynayan Genç Başkan'a geçmiş dönem belediye başkanlarından Mehmet Kocadon da eşlik etti.

Tamer Mandalinci, yaptığı konuşmada seçim süreci boyunca emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu;

"Şu an duyduğum gururu, hissettiğim mutluluğu ve sizlerin 5 yıl boyunca hizmetkarı olmak için yaşadığım heyecanı kelimelerle tarif edemiyorum. 'Gümbür gümbür geliyoruz' dedik, 59 gündür sokaklardayız. Kimseyi ayırmadık, kimseyi ötekileştirmedik. 'Küskün var' dediler, 'barıştırırız' dedik. Gittik, konuştuk, ellerini sıktık. Bugün gördüğüm tabloda yüzde 58 oranında, Bodrum'da her iki kişiden biri bu kardeşlerini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağrına bastı, yetkiyi verdi ve 'Bize hizmet edeceksin, bizim kronik sorunlarımızı sen çözeceksin. Başkaları gibi ötekileştirmeyecek, başkaları gibi kavga etmeyecek, sımsıkıya, umutla, mutlulukla, ülkemin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına sen bağlanacaksın, o köprüyü sen kuracaksın' dedi. Sizin verdiğiniz bu emanet benim başımın tacıdır. Layıkıyla bu emanete sahip çıkmak için var gücümle çalışacağım."

Mandalinci, "Allah hepinizden razı olsun. Bodrumlu hemşehrilerim, lütfen kendinizi alkışlayın, kendinizle gurur duyun. Türkiye'nin en genç belediye başkanı Bodrum'dan çıktı" diye konuştu.