Türkiye'nin Enerji Dönüşümünde Tarihi Adım: Erzurum'da Stratejik İş Birliği - Son Dakika
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Türkiye'nin Enerji Dönüşümünde Tarihi Adım: Erzurum'da Stratejik İş Birliği

Türkiye\'nin Enerji Dönüşümünde Tarihi Adım: Erzurum\'da Stratejik İş Birliği
24.05.2025 17:02  Güncelleme: 17:05
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Greenstor World Enerji A.Ş. ile Fanşi Holding Co. arasında Erzurum'da yapılan anlaşma, şehrin içten yanmalı taşıtlarını elektrikliye dönüştürmeyi ve bağımsız şarj altyapısı kurmayı hedefliyor. Bu proje, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin enerji dönüşümünde dönüm noktası niteliğindeki bir adım, Erzurum'da düzenlenen imza töreniyle resmileşti.

Greenstor World Enerji A.Ş. ile Çin'in lider enerji teknoloji şirketlerinden Fanşi Holding Co. arasında yapılan stratejik iş birliğiyle sadece otobüslerin değil, şehirdeki tüm içten yanmalı taşıtların elektrikliye dönüştürülmesini ve bu dönüşümü destekleyecek şebekeden bağımsız (off-grid) DC hızlı şarj altyapısının kurulması öngörülüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yetkililer, "Bu kapsamlı proje, yalnızca birkaç aracı elektrikli hale getirmekle sınırlı değil; Erzurum başta olmak üzere Türkiye genelinde dizel ve benzinli binek araçlar, hafif ticari ve ağır vasıtalar, inşaat ve iş makineleri, tarım ekipmanları ve kamu hizmet araçlarının tamamı için dönüşüm çözümleri sunmayı hedefliyor" kaydını düştü.

Greenstor World Enerji A.Ş.'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Her bir araç tipi için özel mühendislik çalışmaları yürütülecek, dönüşüm sonrası batarya sistemleri ve şarj altyapısı tamamen yerli üretim bileşenlerle desteklenecektir. Şehir genelinde kurulacak olan off-grid şarj istasyonları, güneş enerjili ESS sistemleriyle entegre olacak; elektrik şebekesinden bağımsız çalışarak özellikle kırsal alanlarda, yüksek enerji ihtiyacı olan lojistik merkezlerinde ve afet bölgelerinde kesintisiz şarj hizmeti sağlayacaktır. Bu büyük dönüşüm projesi, yalnızca teknoloji transferi ve sanayileşme açısından değil; Türkiye'nin '2053 Net Sıfır Karbon' hedeflerine ulaşması açısından da stratejik öneme sahiptir. Ulaşım kaynaklı karbon salımını minimuma indirmek için şehir genelindeki karbon ayak izi verileri izlenerek, her adım bilimsel veriye dayalı olarak yönetilecektir. Greenstor World Enerji A.Ş. olarak, bu ortaklıkla birlikte Erzurum'u Türkiye'nin yeşil dönüşüm üssü haline getirme vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. İmza törenimize katılarak bizlere destek olan Sayın Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e, üniversitelerimize ve kamu kurumlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız. Yeşil bir gelecek için çalışmaya, üretmeye ve dönüşmeye devam edeceğiz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin Enerji Dönüşümünde Tarihi Adım: Erzurum'da Stratejik İş Birliği - Son Dakika

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