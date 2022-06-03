Türkiye'nin ikinci 'Zayıflama Köyü' Bursa'ya kurulacak

BURSA Bursa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Türkiye'nin ikinci 'Zayıflama Köyü'nün Orhaneli'ne kurulacağını söyledi. 950 rakımlı, doğal suyu olan bir alana kurulacak olan köyde, zayıflamak isteyen insanlar doktor eşliğinde seanslar alabilecek.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'de yapılan hizmetleri anlatan Başkan Ali Aykurt, Sadağ Kanyonu'ndan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orhaneli'ne bağlı Göynükbelen ile Dağgüney mahalleleri arasında 950 rakımlı, içerisinde doğal suyu olan 28 dönümlük arazi üzerine kurulacak 'Zayıflama Köyü' içerisinde bir gölet, 45 adet ev ile ortak kullanım alanı ve restoranı ile planlandı. Zayıflamak isteyenler ise 10-15-20 seanslar halinde doktor eşliğinde programa katılabilecek. Göreve geldiğim gün itibariyle belediyenin 128 çalışanı olduğunu, şu anda ise 107 çalışana indiklerini belirten Aykurt, "Ben fabrikalarda da yöneticilik yapmış biriyim. Özel sektör mantığı ile belediyeyi çalıştırmaya gayret gösteriyorum. 'Ben işe alayım da kimi alırsam alayım' mantığı ile değil. Belediyemizin yöneticilerini ya fabrika müdürlerinden aldım, ya da özel sektörde kendisini iyi yetiştirmiş kişileri tercih ettim. Bu 107 kişi ile belediyeyi yönetirken, farklı iş kolları da buna dahil oldu. Bizler daha az personel ile daha çok iş yapıyoruz" dedi.

"Ben göreve gelirken demiştim ki, birincisi tarım, ikincisi sanayi, üçüncüsü de turizm demiştim. Göreve geldikten sonra şu hassasiyeti gördüm, birinci başlık 'turizm olmalı' dedim" diyerek sözlerini sürdüren Aykurt, "İkincisi tarım ve hayvancılık, üçüncü sanayi olsun dedik. Üçünde de ciddi anlamda atılımlar yapmaktayız. Bizim Orhaneli'mizde, zayıflama köyü oluşacak. Bu Türkiye'de ikinci olacak. İlki Bodrum'da yapıldı, ikincisi de Bursa Orhaneli de olacak" diye konuştu.

Yıllardır rafting sporu ile ilgili kimsenin bir düşüncesinin oluşmamış olduğunu dile getiren Başkan Aykurt, " Yıllardır bu akarsu var ama raftingi düşünen olmamış. Biz düşündük ve bunu yaptık. Bu çalışma bizim belediyemiz ve ilçemiz adına yapmış olduğumuz 'altın vuruş' diye tabir edilen bir iştir. Rafting diyoruz ama altını da doldurmaya çalışıyoruz. Hemen yanı başına 15 tane bungalov ev yaptık. Misafirhane, restoran yaptık. Yakında hizmete girecek" ifadelerini kullandı.

Kırsal turizmi geliştirme adına Sadağ Köyü'nün sol kısmında, belediye olarak 17 tane villa yapacaklarını söyleyen Aykurt, "Villa yaparak, Bursa'da yaşayıp da toprakla haşır neşir olmayı seven insanları buraya çekeceğiz. Dikkat çekmemiz gereken önemli şeylerden biri de Orhaneli artık Bursa'nın çok yakınında ve yaşanabilecek çok güzel bir yer. Başlığımızı da koyduk. İlçemizin mottosu şudur, 'Doğanın ve doğal insanın şehri'. Orhaneli'de bir yürüyüş yolu bile yoktu, yaptık. Bir küçük halı saha vardı, ben göreve gelmeden yıkılmıştı. Halı saha yaptık, yanına kütüphanesini de inşa ettik. Bundan sonra çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Daha sonra basın mensupları Sadağ Kanyonu'nu gezdi ve ardından rafting deneyimi yaşadı.