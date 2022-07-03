Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsleri pazar servisine devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsleri pazar servisine devam ediyor

03.07.2022 12:13
Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsleri pazar servisine devam ediyor

Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs kullanan belediyesi olan Tepebaşı, elektrikli otobüsleri ile kent sakinlerinin semt pazarlarına ulaşımını sağlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs kullanan belediyesi olan Tepebaşı, elektrikli otobüsleri ile kent sakinlerinin semt pazarlarına ulaşımını sağlamaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu'ndan kazanılan hibe ile 4 adet elektrikli otobüsü bünyesine kazandıran Tepebaşı Belediyesi, pazar alışverişi yapacak vatandaşların semt pazarlarına ulaşması için de elektrikli otobüsleri kullanıyor. Yaptıkları alışverişin ardından yine Tepebaşı Belediyesi'nin elektrikli otobüsleri ile evlerine dönen vatandaşlar, sağlanan ulaşım hizmetinden dolayı memnuniyetini ifade ediyor. Pazar servisi hizmeti, farklı pazar yerleri ve güzergahlarda gerçekleşiyor. Eskişehirliler ise sağlanan ulaşım kolaylığından dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Pazar servis hizmetlerinin verildiği gün ve güzergahlar ise şöyle:

"Pazartesi Zincirlikuyu ve Keskin mahalleleri, salı Ertuğrulgazi, Beşevler ve Sazova mahalleleri, perşembe Fevzi Çakmak Mahallesi, cuma Sıraevler, Gazipaşa, Eğriöz ve Sakintepe mahalleleri, cumartesi Yaşamkent (Aşağısöğütönü) ve Boyacıoğlu mahalleleri." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Tepebaşı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsleri pazar servisine devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsleri pazar servisine devam ediyor - Son Dakika
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