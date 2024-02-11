Türkiye\'nin İlk Kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan ve Arkadaşları Anıldı

Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları, ölümlerinin yıl dönümünde mezarları başında anıldı.
11 Şubat 1971 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İzmit Belediyesi eski başkanı Leyla Atakan, meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay, mezarları başında anıldı.
Anma programında duygularını paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Değerlerimizi anmaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Bu kentte iz bırakan bu kente emek veren Leyla Atakan ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümü. Ne yazık ki kısacık görev süreleri içerisinde geçirdikleri trafik kazası neticesinde aramızdan ayrıldılar. Öyle güzel izler, öyle güzel dostluklar, öyle güzel hizmetler bırakmışlar ki vefatlarının üzerinden 53 yıl geçmesine rağmen halen unutulmuyor. Bizlerin görev ve sorumluluğu da onları unutmamak, unutturmamak, hatıralarını yaşatmak. Onları gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin boynumuzun borcu. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğine bu önemli insanlara yıllarca sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) ile birlikte bu sene hem rahmetli Leyla Atakan, hem de değerli çalışma arkadaşlarının anısını daha iyi anlatabilmek için daha kayda değer çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam da o çalışmanın ilk meyvesini alacağız. Leyla Hanım ve arkadaşlarının bu kente kattığı değerleri çok önemsiyoruz. Onların halkçı belediyecilik anlayışını gençlere anlatmak zorundayız. Leyla Atakan, Türkiye'nin serbest seçimle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı ama ne yazık ki Türkiye ölçeğinde bu fazla bilinmiyor" dedi. - KOCAELİ
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