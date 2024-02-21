Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türkiye\'nin milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan milli muharip uçak KAAN, hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek gökyüzüyle buluştu.

21.02.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu.

Edinilen bilgilere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuş için gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından gökyüzüyle buluştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Savunma, Havacılık, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:46:59. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement