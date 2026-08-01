Türkiye Nükleer Bilim Olimpiyatı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye Nükleer Bilim Olimpiyatı'na Hazırlanıyor

Türkiye Nükleer Bilim Olimpiyatı\'na Hazırlanıyor
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Enerji Bakanlığı, Türkiye'yi temsil edecek öğrencilere uygulamalı eğitim vererek olimpiyata uğurladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda (INSO-2026) Türkiye'yi temsil edecek olan lise öğrencilerini Ankara'da ağırladı. 2-9 Ağustos tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek yarışmaya katılacak olan öğrenciler, Ankara'da iki günlük uygulamalı eğitimlerini tamamladı. Madalya hedefi ile olimpiyatlara uğurlandı.

Nükleer bilim ve teknoloji eğitiminde iş birliğini güçlendirmek ve sürdürmek amacıyla birçok ülkenin katılımıyla başlatılan Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı, bu yıl Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Organizasyonda geçen yıl gözlemci olarak yer alan Türkiye, bu sene 3'üncüsü düzenlenecek olan etkinliğin yarışmacıları arasında olacak.

30 okul başvurdu

30 okulun başvurduğu sınav süreci sonucunda, Türkiye'yi temsil etme hakkını İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri kazandı. Öğrenciler; atomun yapısı, çekirdek, radyasyon, fisyon, füzyon, çevresel radyoaktivite ile radyasyon riskleri, radyasyon güvenliği, nükleer ve radyasyonun uygulama alanlarını kapsayan yarışma müfredatı için eğitim sürecine tabi tutuldu.

Uygulamalı eğitim

Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) da Ankara'da bulunan Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü'nde (NÜKEN) öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

Türkiye'yi temsil edecekler

Eğitim sürecini tamamlanan takım, 2-9 Ağustos tarihinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek olimpiyat yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Olimpiyat mücadelesi öncesi son hazırlıklarını tamamlayan öğrencilerden Ömer Akan, Türkiye'yi temsil etmekten dolayı büyük bir onur duyduklarını belirtti. Akan, "Bu süreç için çok iyi hazırlandık. Umuyoruz ki bu yarışmalarda büyük başarılara imza atacağız. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Mert Andaç Kara ise, "Ülkemizin ilk defa katılacağı bu organizasyonda ülkemize madalyaları getirip bu gururu yaşatmak için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Nükleer Bilim Olimpiyatı'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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