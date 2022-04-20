Türkiye Petrolleri OTC'dan Özölçer'e ziyaret - Son Dakika
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Türkiye Petrolleri OTC'dan Özölçer'e ziyaret

20.04.2022 14:05
Türkiye Petrolleri OTC'dan Özölçer'e ziyaret

Türkiye Petrolleri OTC yöneticileri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Türkiye Petrolleri OTC yöneticileri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (OTC) Genel Müdür Yardımcıları Habil Öztürk ve Metin Oktay Çetinkaya ile İnsan Kaynakları Müdürü Zafer Demirkul, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Rektör Özölçer ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ortak çalışmalar için duyduğu heyecanı dile getirerek hep birlikte başaracaklarını ifade etti. - ZONGULDAK

Türkiye Petrolleri OTC'dan Özölçer'e ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye Petrolleri OTC'dan Özölçer'e ziyaret - Son Dakika


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