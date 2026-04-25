Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum şubesi 30. yılını kutladı

Erzurum'da Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi'nin kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi.

Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirilen programa dernek yöneticileri, protokol üyeleri, engelli bireyler, aileleri ve davetliler katıldı. Programda engelli bireylerin toplumsal yaşama daha güçlü katılımı, erişilebilirlik, hak mücadelesi ve engelliliğe yol açan nedenlerin önlenmesi konuları öne çıktı.

Programda konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Poyraz, derneğin en temel hedeflerinden birinin engelliliğe sebep olan durumların azaltılması olduğunu vurguladı. Trafik kazaları, iş kazaları ve akraba evlilikleri gibi nedenlerle ortaya çıkan engelliliklerin önlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Poyraz, engelli bireylerin hayata tutunması, eşit yaşam koşullarına kavuşması ve haklarını savunabilmesi için mücadele ettiklerini ifade etti.

Poyraz, Türkiye Sakatlar Derneği'nin yaklaşık 66 yıldır engelli bireylerin yanında olduğunu belirterek, ülke genelinde 54 şube ve 14 temsilcilikle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da konuşmasında Erzurum'da engelli bireylere yönelik yürütülen hizmetlere değindi. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak, ihtiyaç duydukları destek hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aykut, geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Erzurum Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile engelli bireylere yönelik önemli hizmetler sunulduğunu söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi'nin kentte başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Aykut, derneğin engelli bireylerin sorunlarının gündeme taşınması, haklarının savunulması ve sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi noktasında önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti. Aykut, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muhammed Gökberk Kocaaliler ise Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in vizyonuyla kentte erişilebilirliği artırmaya yönelik projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Kocaaliler, akülü araç tamir atölyesinde yılda 500'ün üzerinde aracın bakım ve onarımının yapıldığını kaydetti.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe de 30 yıllık süreçte derneğin Erzurum'da önemli bir görev üstlendiğini belirterek, engelli bireylerin sorunlarının çözümü ve sosyal hayata katılımı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Programda Palandöken Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu, şiir dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlik, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM