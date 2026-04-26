Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye üniversiteleri Afyonkarahisar’da AKÜ’de buluştu

26.04.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu toplantısı Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda yükseköğretime ilişkin önemli başlıklar ele alındı.

Türkiye’de yükseköğretim politikalarının şekillendirilmesinde önemli rol oynayan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu, Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde toplandı. ÜAK Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu başkanlığında düzenlenen toplantıya, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile kurul üyeleri ve çeşitli konsey ile komisyon başkanları katıldı.

YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, üniversiteler arası akademik koordinasyonun güçlendirilmesi, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik stratejiler ve yükseköğretim sistemine dair düzenlemeler ele alındı. Üniversiteleri ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarının hazırlanmasına yönelik konuların da görüşüldüğü toplantıda, yükseköğretimin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için önemli kararlar alındı.

AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON VURGUSU

ÜAK Yönetim Kurulu toplantısında, üniversiteler arasındaki iş birliğinin artırılması ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Akademik gelişimi destekleyecek adımların değerlendirildiği toplantı, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Haber: Faruk Kılınç

Yerel Haberler, Afyon, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 09:47:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.