Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II Projesi Başladı

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin ana faydalanıcısı olduğu Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı kapsamında sunulan "Joint actions for climate change adaptation" adlı proje uygulanmaya başlandı.

Bulgaristan'ın Montana Belediyesinin koordinatörlüğünde yürütülen Joint actions for climate change adaptation (İklim değişikliğine uyum için ortak eylemler) projesine Adıyaman Belediyesi, Technological Institute of Aquaculture ( Teknolojik Su Ürünleri Enstitüsü) ve Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği ortaklık ediyor. Projenin ilk gününde Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da Teknolojik Su Ürünleri Enstitüsü'ünde ilk eğitim çalışmaları başladı.

Proje ile Bulgaristan'ın Montana Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi'ndeki yerel makamlar arasında çevrenin korunması ve özellikle su ve balıkların korunması için deneyim ve bilgi alışverişi için sürdürülebilir yapılar oluşturması hedefleniyor. - ADIYAMAN