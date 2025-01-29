Türkiye ve Katar'dan Umut Şehri Açılışı: Gaziantep'te Ortak Üniversite Kurulacak - Son Dakika
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Türkiye ve Katar'dan Umut Şehri Açılışı: Gaziantep'te Ortak Üniversite Kurulacak

Türkiye ve Katar\'dan Umut Şehri Açılışı: Gaziantep\'te Ortak Üniversite Kurulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'nin Azez kentinde kurulan Umut Şehri'nin açılışında Türkiye-Katar ilişkilerinin daha da güçleneceğini belirtti. Ayrıca Gaziantep'te Türkiye ile Katar ortaklığında bir üniversite kurulması planlanıyor.

29.01.2025 17:56  Güncelleme: 17:58
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'nin Azez kentinde kurulan Umut Şehri'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye- Katar ilişkilerinin ileriki süreçte çok daha güçlü iş birlikleriyle devam edeceğini belirterek, "Türkiye ile Katar üniversitesini Gaziantep'te kurmayı planlıyoruz" dedi.

Başkan Fatma Şahin ile Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam Bint Ali Nasser Al Misnad, iç savaşın başlangıcından bu yana Suriye'de zor şartlar altında yaşayan ailelerin daha iyi imkanlara sahip bir yaşam alanına kavuşması amacıyla Azez'de kurulan Umut Şehri'nin açılışını gerçekleştirdi.

"Türkiye, Katar ve Suriye el ele verip tarih yazıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Katar ve Suriye ile el ele vererek tarih yazdığını belirtti. Katar'ın 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem sonrasında da Türkiye'ye önemli destek verdiğini ve her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Katar ortaklığında Gaziantep'te bir üniversite kurmayı planladıklarını anlatan Başkan Fatma Şahin, bu coğrafyanın çocuklarını örnek bir iş birliği modeliyle hayata hazırlayacaklarını söyledi. Şahin, "Buradaki çocukların her biri bizlerin gözünün içine bakıyor. Her biri bizim çocuklarımız. Çocuklar ve gençlerimiz yaşasın diye bizler bütün gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye-Katar iş birliği giderek güçlenecek

Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam Bint Ali Nasser Al Misnad ise Katar ve Türkiye iş birliğinde "Umut Şehri"nin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Türkiye ve Katar kardeşliği ileriki süreçlerde çeşitli iş birlikleriyle daha da güçlenecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye ve Katar'dan Umut Şehri Açılışı: Gaziantep'te Ortak Üniversite Kurulacak - Son Dakika

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