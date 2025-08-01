Türkiye ve Venezuela Sağlık Turizmi İçin Birlikte Çalışacak - Son Dakika
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Türkiye ve Venezuela Sağlık Turizmi İçin Birlikte Çalışacak

Türkiye ve Venezuela Sağlık Turizmi İçin Birlikte Çalışacak
01.08.2025 10:49
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Venezuela Büyükelçisi ile yapılan toplantıda sağlık, ekonomi ve turizmde iş birliği mesajı verildi.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay'ın ev sahipliğinde Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve beraberindeki heyet, Ankara'da resmi temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında sağlık, ekonomi ve turizm alanlarında stratejik ortaklık mesajı verildi.

Toplantıda SATKOF bünyesindeki firmalar tarafından sağlık bilişimi, stratejik iletişim, sürdürülebilir üretim ve medikal ihracat gibi alanlarda sunumlar gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye'nin sağlık turizminde ulaştığı küresel başarıya dikkat çekerek, "Dijital altyapımız, güçlü insan kaynağımız ve hasta odaklı hizmet anlayışımızla sağlık alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geldik" dedi.

Sunumun ardından değerlendirmede bulunan Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, "Türkiye, yalnızca sağlık sektöründeki başarısıyla değil, bilgi temelli sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla da örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Gutierrez, Venezuela'nın sağlık turizmine yalnızca ekonomik değil, teknolojik ve insani boyutlarıyla da yaklaştığını belirterek, iki ülke arasında somut iş birliklerinin hayata geçirilebileceğini söyledi. Büyükelçi Gutierrez, dijital sağlık entegrasyonu, stratejik uluslararası tanıtım ve doğal tabanlı kozmetik ürünler olmak üzere üç iş birliği alanı önerisinde bulundu. Ayrıca iki ülke arasında teknik ve ikili bir çalışma masası kurulmasını teklif eden Gutierrez, bu yapının karşılıklı bilgi alışverişine ve ticaret heyetlerinin oluşumuna katkı sağlayacağını kaydetti.

Toplantıda Venezuela'da önümüzdeki ay düzenlenecek "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Ticaret Roundtable Programı"na SATKOF heyeti ve üye firmalar resmi olarak davet edildi. Söz konusu programda ortak yatırım ve hizmet modelleri ile Venezuela'daki pazar yapısının ele alınması planlanıyor.

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, daveti memnuniyetle kabul ettiklerini belirterek, "Konfederasyon üyelerimizle birlikte stratejik bir heyet oluşturarak bu programa katılım sağlayacağız" dedi.

Toplantı, karşılıklı değerlendirme oturumu, kurumsal hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Taraflar, sağlık alanında sürdürülebilir ve stratejik iş birlikleri geliştirme konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye ve Venezuela Sağlık Turizmi İçin Birlikte Çalışacak - Son Dakika

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