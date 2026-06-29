Türkiye, Venezuela'da Deprem Yardımında - Son Dakika
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Türkiye, Venezuela'da Deprem Yardımında

29.06.2026 20:26
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İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Venezuela'daki deprem sonrası yardım çalışmalarını sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin yaralarını sarmak için Venezuela'dayız. 25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye ulaşan ekiplerimiz, dost Venezuela halkı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD arama kurtarma ekiplerimiz ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin TSK-DAK timleri La Guaira bölgesinde görev yaparken; AFAD koordinasyonundaki insani yardım ekibimiz öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi ve ülkemiz tarafından sağlanacak desteklerin en doğru şekilde ulaştırılması için saha çalışmalarına devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye, ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında durmaktadır"

75 personelin, 5 arama kurtarma aracının ve 6 arama kurtarma köpeğinin bölgede görev aldığı belirtilen paylaşımda, "Bölgede ülkemizden görevlendirilen 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracımız ve 6 arama kurtarma köpeğimiz görev yapıyor. Ülke genelinde 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürürken, Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) koordinasyonunda belirlenen operasyon sahalarının 29'unda çalışmalar tamamlandı, 26 bölgede ise arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Türkiye, dost ve kardeş ülkelerin acısını kendi acısı bilen bir anlayışla ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında durmaktadır. Venezuela'da görev yapan ekiplerimiz, devletimizin gücünü ve aziz milletimizin merhametini sahaya taşıyarak bu kadim sorumluluğu büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Dost Venezuela halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye, Venezuela'da Deprem Yardımında - Son Dakika

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