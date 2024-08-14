Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Kolları Şiir Programı Gerçekleştirildi

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Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Kolları tarafından düzenlenen şiir programı Hunat Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 'Bir Şiir, Bir Konuk' adlı etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, MHP Kaçep Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Gökçe katılarak destek verdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Kolları Başkanı Meral Bulut; kadın şair ve yazarlarla birlikte düzenledikleri programla ilgili şu bilgileri verdi; "Tarihi bir mekanda güzel ve anlamlı bir program oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, MHP KAÇEP Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Gökçe hanımefendilerin katılımıyla güzel gururlu bir programa daha imza atıldı. Şiir soframızda birbirinden güzel okunan anlamlı şiirler programa damga vurdu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Feride Sakarya Hanım ve yakın arkadaşları, KAYMEK Müdiremiz Mürşide Aslan, doktorlarımız, tiyatro üstatlarımız, Kayserimizin mücadeleci, başarılı, azimli, örnek ve alanlarında öncü kadınları etkinliğimize iştirak ettiler. Kendilerine destekleri için çok teşekkür ederiz. Daha nice anlamlı programlarda buluşmak dileğiyle."

Programda yapılan konuşmaların ardından, şiirleri ile misafirlere hitap eden kadın şairlerin hitaplarının ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi. - KAYSERİ