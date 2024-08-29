Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Velilerle Toplantı Yaptı

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Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programındaki başarılı sporcuların velileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Spor Uzmanı Recep Kayacan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programındaki başarılı sporcuların velileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşındaki yetenekli çocukları tespit edip yeteneklerine göre branşlara yönlendirmek amacıyla uygulanacak Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi hakkında velilere detaylı bilgi verilerek projenin başarıya ulaşması için velilerimizin desteklerinin önemine değinildi.

Müdürlüğün konferans salonunda gerçekleşen birliktelikte sporcular ve aileleriyle birlikte çeşitli konular masaya yatırılarak sporcuların gelişimi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE