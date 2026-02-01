Samsun\'da mübadelenin 103. yılı anıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103. yılı, Samsun'da düzenlenen törenle anıldı.

Samsun Mübadele Derneği tarafından Kurtuluş Yolu'nda düzenlenen programda, mübadele sırasında hayatını kaybedenler için denize karanfiller bırakıldı. Programda mübadillerin zorlu göç yolculuğunda yaşadıkları acılar hatırlatıldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mübadelenin 103. yılında topraklarını ve anılarını geride bırakarak çıktıkları göç yolculuğunda hayatını kaybeden mübadillerimizi saygı ve rahmetle yad ediyoruz" denildi.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, Milli Savunma Üniversitesi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler, Anadolu Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Yavuz Cemil Erdem, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Özkale, Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN