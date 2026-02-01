Samsun'da mübadelenin 103. yılı anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'da mübadelenin 103. yılı anıldı

Samsun\'da mübadelenin 103. yılı anıldı
01.02.2026 18:18  Güncelleme: 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen törenle, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103. yılı anıldı. Hayatını kaybeden mübadiller için denize karanfiller bırakıldı ve göç yolculuğundaki zorluklar hatırlatıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103. yılı, Samsun'da düzenlenen törenle anıldı.

Samsun Mübadele Derneği tarafından Kurtuluş Yolu'nda düzenlenen programda, mübadele sırasında hayatını kaybedenler için denize karanfiller bırakıldı. Programda mübadillerin zorlu göç yolculuğunda yaşadıkları acılar hatırlatıldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mübadelenin 103. yılında topraklarını ve anılarını geride bırakarak çıktıkları göç yolculuğunda hayatını kaybeden mübadillerimizi saygı ve rahmetle yad ediyoruz" denildi.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, Milli Savunma Üniversitesi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler, Anadolu Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Yavuz Cemil Erdem, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Özkale, Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yunanistan, Türkiye, Samsun, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da mübadelenin 103. yılı anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
17:27
Atalanta’dan Lookman açıklaması: Anlaştık
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 18:46:04. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da mübadelenin 103. yılı anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.