Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri Erzurum'da - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri Erzurum'da

Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri Erzurum\'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği söyleşilerde, ailenin toplumsal önemi vurgulandı.

26.02.2025 14:52
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri" devam ediyor. Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kadınlar ve davetliler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin toplumsal yapıdaki önemine vurgu yaparak, güçlü aile bağlarının huzurlu bir toplum inşa etmekteki rolünü anlattı.

Aykut, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri kapsamında düzenlediğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. 2025 yılı, Bakanlığımız tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilmiştir. Çünkü biz biliyoruz ki; toplumumuzun temel yapı taşı olan aile, bir milletin en büyük zenginliği, geleceğinin teminatıdır. Aile, insanın ilk yuvası, ilkokulu, ilk öğretmenidir. Sevgi, saygı, merhamet, şefkat ve dayanışma gibi bizi biz yapan değerlerin tamamı ilk olarak aile içinde öğrenilir ve kuşaktan kuşağa aktarılır.

Unutmayalım ki aile; yalnızca kan bağıyla değil, aynı zamanda kalp bağıyla bağlı olduğumuz, güveni, ahlaki değerleri ve toplumsal dayanışmayı öğrendiğimiz kutsal bir çatıdır. Güçlü aile, güçlü toplumun temelidir. Aile dağılırsa toplum dağılır; aile güçlenirse millet güçlenir. 2025 Aile Yılı, bizim için sadece bir slogan değil; aynı zamanda geleceğe emin adımlarla ilerlemek için başlattığımız önemli bir seferberliktir. Çünkü Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Ailenin Yüzyılı olacaktır. Bugün burada, sağlıklı ve mutlu bir aile yapısının önemini, ailenin birey üzerindeki etkilerini ve güçlü bir toplumun ancak güçlü ailelerle mümkün olduğunu birlikte konuşacağız. Bu değerli söyleşimizde kıymetli görüşlerini bizimle paylaşacak olan Dr. Öğretim Üyesi Sayın Gürsoy Solmaz hocamıza ve Dr. Fatıma Akçay hocamıza teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından, Atatürk Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gürsoy Solmaz, "Huzurun mutluluğun kaynağı olarak aile söyleşisi" konulu sunumunda, sağlıklı aile ortamının çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini ele aldı.

Dr. Fatıma Akçay ise "Başarılı Aile Yapılarından İlham Alanlar" başlıklı söyleşisinde, güçlü aile bağlarına sahip bireylerin iş ve sosyal hayatlarındaki başarılarına dair örnekler sundu.

Akçay, Engellilerin Hakları ve Aile İçindeki Yeri" başlıklı söyleşide, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı, eğitim ve istihdam hakları hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edilirken, "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" vurgusuyla etkinlik sona erdi. Erzurum'daki aile söyleşileri, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve ailenin toplumsal huzur ve mutluluktaki kritik rolü bir kez daha gözler önüne serildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri Erzurum'da - Son Dakika

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