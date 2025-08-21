Türkmen-Karahöyük Kazıları Önemli Buluntularla Devam Ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yürütülen Türkmen-Karahöyük kazıları, önemli arkeolojik buluntularla devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan'ın koordinatörlüğünde yürütülen Türkmen-Karahöyük kazıları, önemli arkeolojik buluntularla gün yüzüne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 2024'te başlayan kazılar, altı yıllık yüzey araştırmalarının ardından bölgede büyük bir tarihi potansiyeli ortaya koyuyor. Bu yılki kazılarda Hellenistik dönem kalemleri, ithal parfüm şişeleri, Demir ve Tunç Çağı'na ait hançerler, oyuncaklar ve 4 bin yıllık mühürler gün yüzüne çıkarıldı. 3700 yıllık bir maymun kalıntısı ve ev temellerine gömülmüş köpekler, dönemin ritüellerine dair çarpıcı ipuçları sundu. Freskli büyük bir oda ise Anadolu arkeolojisinde nadir görülen yapılar arasında yerini aldı. MÖ 3000-50 yılları arasında yerleşim gören Türkmen-Karahöyük'ün, Hititlerin kayıp başkentlerinden biri olabileceği düşünülüyor. Kazılar, bölgenin antik çağda önemli bir ticaret ve kültür merkezi olduğunu da kanıtlıyor.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kazıların üniversitenin bilimsel katkısıyla sürdüğünü belirterek, "Geçmişin izlerini bilimle aydınlatıyoruz" dedi.

Bölge için 20 yıllık bilimsel ve turistik bir yol haritası da hazırlanıyor. - BİLECİK