Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı: PKK\'nın Irak\'ta hedefi Türkmenler

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, terör örgütü PKK'nın Irak'ta birinci hedefinin Türkmenler olduğunu belirterek, PKK'nın terör örgütü ilan edilmesi durumunda Irak makamlarının terörle mücadele etmek zorunda kalacaklarını söyledi.
Türkiye ve Irak arasında yapılan "Güvenlik Mekanizması Görüşmesi"nde terör konusu ön plana çıktı. Türkiye-Irak ilişkilerinin önemli bir dönüm noktası olan görüşme sonrası yayınlanan sonuç bildirisinde, Irak merkezi yönetimi tarafından PKK yasaklı örgüt olarak nitelendirildi. Türkiye tarafından Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt olduğu yönünde alınan kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Bildiride dikkat çeken bir başka konu da iki ülkenin yanı sıra onlarca ülkenin de lojistik maliyetini düşürecek Kalkınma Yolu Projesi oldu. Türkiye-Irak sınırında açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı ile Habur Sınır Kapısı'na alternatif bir güzergah oluşturulması hedefleniyor.
Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, Türkiye'nin uzun yıllardır PKK'nın Irak'ta terör örgütü ilan edilmesi için görüşmeler gerçekleştirdiğini, Irak merkezi yönetiminin ise bunun resmiyete dökülmesini istemediğini söyleyerek, "Irak makamları, PKK'nın terör örgütü ilan edilmesi durumunda terörle mücadele etmek zorunda kalacak. Çünkü Irak anayasasına göre hiçbir terör örgütü Irak topraklarını kullanarak komşularına saldırıda bulunamaz diye bir madde var. Dolayısıyla bu bence tarihi bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın sadece kağıt üzerinde kalmaması gerekiyor. Çünkü bu anlaşmayı bozmak isteyecek veya uygulanmasına engel olmaya çalışacak bir takım faktörler var. Anlaşmayı sahaya yansıtmamak için uğraşacak birtakım güçler var. Türkiye'nin bundan sonraki aşamada sahaya yansıması için bütün gayretini göstermesi gerekiyor. Bir yasaklı örgüt olarak görüldüğü için bu önemli bir aşamadır. Tabii ki Türkiye'nin Irak'a karşı kullanabileceği bir takım argümanlar var. Bunların başında petrol, Irak'la Türkiye arasındaki su meselesi ve en önemlisi de şimdi Kalkınma Yolu dediğimiz Basra Körfezi'nden bütün Irak'ın güneyinden kuzeyine kadar uzanan bir ticari yol. Bu yol Irak için de, Türkiye için de çok önemli" dedi.
"PKK'nın Irak'ta birinci hedefi Türkmenlerdir"
Irak'ın Türkmen bölgeleri olan Musul, Kerkük, Diyala, Tuzhurmatu ve Kifri şehirlerinde PKK'nın faaliyetlerinin artmaya başladığını dile getiren Tütüncü, "PKK'nın bir takım suikast eylemleri, hazırlıklar ve uyuyan hücreleri var. Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti adı altında orada etkin olmaya başladılar. PKK'nın Irak'ta birinci hedefi Türkmenlerdir. Dolayısıyla Türkmenlerin güvenliği açısından önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - ANKARA
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