Türksat Kablo, A.C.E 2025 Ödüllerinde İki Kategoride Birinci Oldu

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Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri (A.C.E) 2025'te Türksat Kablo'ya iki farklı sektörde gösterdiği üstün performans nedeniyle birincilik ödülü verildi.

Müşteri memnuniyetinde en yüksek başarıyı gösteren markaların ödüllendirildiği A.C.E Awards 2025 (Achievement in Customer Excellence) 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri', Türkiye'nin müşteri memnuniyeti ölçüm platformu Şikayetvar tarafından sahiplerine takdim edildi. Türksat Kablo Hizmetleri, iki farklı sektörde gösterdiği üstün performansla birincilik ödülüne layık görüldü.

Dijital platform sektörü kategorisinde Kablo TV markasıyla ve İnternet Servis Sağlayıcıları sektörü kategorisinde KabloNet markasıyla kazanılan birincilik ödüllerini Türksat A.Ş. adına Kablo Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yıldız aldı.

Ödül töreninde konuşan Yıldız, müşteri memnuniyetini daima en üst seviyede tutmayı hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz bu ödülü 10'uncu kez alıyoruz. Sürdürülebilir başarının arkasında çok önemli bir ekip çalışması var. Hizmetlerimizde sürekli yeniliği yakalamak ve müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Aldığımız bu ödüller, müşteri odaklı hizmet anlayışımızın bir yansımasıdır. Başarımıza katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Nice 10 yıllara diliyorum." - ANKARA