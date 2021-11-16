Tuşba Belediyesi kışa hazır - Son Dakika

- Tuşba Belediyesi kışa hazır

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi, kış mevsiminde yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Tuşba Belediyesi, kış şartlarının yavaş yavaş kendini hissettirdiği bugünlerde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alınan tedbirleri gözden geçiriyor. Beraberinde bulunan ilgili birim müdürleri ile Kalecik Mahallesi'ndeki Makine İkmal Amirliğini ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Karla mücadeleyi yürütecek ekiplerin hazır olduğunu söyleyen Başkan Akman, vatandaşların günlük yaşamının sekteye uğramaması ve yoğun kış şartlarında ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için tüm hazırlıkları şimdiden tamamladıklarını söyledi.

Kış mevsimi boyunca etkili olacak zorlu hava şartlarında vatandaşların yaşam standartlarını bozmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli planlamayı yaptıklarını dile getiren Başkan Akman, "Kış mevsimi boyunca çalışmalarımızı 12'si teknik, 36'si operatör ve saha personeli olmak üzere toplam 48 personel yürüteceğiz. Kamyon, greyder, beko loder, dozer ve tuzlama aracı olmak üzere toplam 36 araçla ilçe sınırlarımızda bulunan 657 kilometrelik yol ağımızı açık tutmaya çalışacağız" diye konuştu.