Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli - Son Dakika
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Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

11.04.2022 10:58
Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Van'ın Tuşba Belediyesi; Ramazan ayı nedeniyle 'Temel İhtiyaç Kartı'nı maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara evlerinde teslim ediyor.

Van'ın Tuşba Belediyesi; Ramazan ayı nedeniyle 'Temel İhtiyaç Kartı'nı maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara evlerinde teslim ediyor.

İnsana dokunan hizmetleriyle gönül belediyeciliğindeki farkını ortaya koyan Tuşba Belediyesi, dağıttığı 'Temel İhtiyaç Kartı' ile ihtiyaç sahibi ailelerin, alışverişlerini özgürce yaparak evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanı sağlıyor. Belediye ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilerek yapılan sosyal inceleme sonrası gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini anlatan Belediye Başkanı Salih Akman, ihtiyaç sahibi ailelerin alışverişlerini özgürce yaparak evlerinin temel mutfak ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Hak sahiplerine kartlarının evlerinde ziyaret edilerek belediye ekipleri tarafından teslim edildiğini dile getiren Başkan Akman, "Sosyal belediyecilik hizmetlerimizle, maddi manevi desteğe ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin zor günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hemen hemen her akşam bir ailemizi ziyaret ederek, sofralarına misafir oluyoruz. Onlarla iftarımızı açıyoruz. Devletimizin şefkatli elini yanlarında hissetmelerini sağlayarak moral vermeye özen gösteriyoruz. Sosyal yardım ekiplerimiz de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için hazırladığımız 'Temel İhtiyaç Kartı'nı evlerine kadar götürerek teslim ediyor" dedi. - VAN

Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli
Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli
Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli
Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

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Salih Akman, Ramazan, Tuşba, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli - Son Dakika


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