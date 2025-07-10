Tuşba Nüfus Müdürlüğü Yeni Binaya Taşındı

Van'ın Tuşba İlçe Nüfus Müdürlüğü, vatandaşlara daha modern ve erişilebilir bir ortamda hizmet sunmak amacıyla yeni kaymakamlık hizmet binasına taşındı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi 4018. Sokak No: 14 adresinde bulunan yeni binanın 2. katında hizmet vermeye başlayan müdürlük, nüfus işlemleri için başvuru yapacak vatandaşlara daha hızlı ve konforlu bir hizmet sunmayı hedefliyor. Tuşba Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni hizmet binasının hem personel hem de vatandaş memnuniyetini artıracağı belirtilerek, tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - VAN