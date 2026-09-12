Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Günel, 'Gizli Çalışma Notu' belgesini paylaştı - Son Dakika
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Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Günel, 'Gizli Çalışma Notu' belgesini paylaştı

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Günel, \'Gizli Çalışma Notu\' belgesini paylaştı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medyadan paylaştığı 'Gizli Çalışma Notu' belgesiyle hakkındaki sürecin 'kumpas' olduğunu iddia etti.

(AYDIN) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medya hesabından paylaştığı belgeyle hakkındaki sürecin "kumpas" olduğunu iddia etti. Günel, "paylaştığı belgenin kendisine yönelik planlama yapıldığını gösterdiğini" savundu.

Ömer Günel'in sosyal medya hesabından üzerinde "Gizli Çalışma Notu" yazan bir belge paylaşılarak, açıklama yapıldı. Belgenin kendisine, halk iradesine ve masum kişilere karşı organize edildiğini öne sürdüğü "kumpasın" delillerinden biri olduğunu kaydeden Günel, şu ifadeleri kullandı:

"Canım Hemşehrilerim, bu ülkenin vicdan terazisi şaşmamış yurttaşları, adaleti şahsa değil hakka bağlayan onurlu insanları, bu ne biliyor musunuz? Kumpasın belgesi... Bana, halk iradesine, masum insanlara karşı uzun süredir organize edilen kumpasın delillerinden bir tanesi... Bu hazırlık metni; planlama ve organizasyonun ilk belgesi değil, son da değil. Bunlardan çok var bende. Bunun önemi kumpasa dair planlamanın yöntemini, yol haritasını vermesi. Belgede başka masum insanların isimleri şimdilik gizlendi ki, kişisel bilgi ve masumiyet ihlali yapmayalım. Açık olanlar, zaten devreye sokuldu. İftiracıya, gizli tanığa söyletildi. Şimdi, başka iftiracılar aranıyor. Delil, belge, banka kaydı, dekont yok. İftiracı var. Bu 'Gizli Çalışma Notu', başında N.Ç.A. isimli emekli mülkiye müfettişinin olduğu, bir kamu kurumunun bürokratlarından oluşan, işi Ömer Günel'e ve Kuşadası'na kumpas kurmak olan gizli bir ofis tarafından hazırlandı. Bu organize kumpas örgütünün lideri Aydın'daki kötü. Bakın ne yazıyor: 'Gizle Çalışma Notu', 'Doğrulama yapılmadan yayınlanmamalıdır' Yayınlanmak! Bu kumpasın ilk adımı. Algı oluşturmak için önce trollerle tek tek yayınlıyorlar. Sonra ya bir iftiracı buluyorlar ya da sahte isimle ihbar metni düzenliyorlar. Sonra şafak operasyonu. Kumpas böyle işliyor. Yargının kurumlarının farkında olmadığına, alet edildiklerine inanıyorum."

Soruşturma kapsamında bazı kişilerin kendisi aleyhine ifade vermeye yönlendirildiğini de iddia eden Günel, şantaj ve tehdit içerdiğini öne sürdüğü bir mektubu dosyaya sunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İftiracı önce tahliye ediliyor, sonra iddialar aklanıyor ve iftiracı tutuklanıyor. Masum insanlar aylarca tutsak ediliyor. Şimdi tutuklanan kişilere ve ailelerine gidiliyor. Kim mi gidiyor, şaşıracaksınız belki de şaşırmayacaksınız, anlattıklarımdan sonra... Diyorlar ki: 'ÖMER GÜNEL aleyhine ifade ver, kurtul!' İftiracının şantaj ve tehdit içeren (ki kendi aleyhine de tehdit olduğunu kabul ediyor.) mektubunu dosyaya sundum, şikayetçi oldum, yazılı delil yahu ötesi var mı? Kimse ilgilenmedi, iftiracıyı serbest bıraktılar. Bir kumpasın anatomisini yazmaya başlıyorum ki tarihe not düşelim, bir gün tarafsız yargı mutlaka gerçek bir soruşturmanın konusu yapacaktır. Kuşadası'nın başı dik insanları, sevgili ailem; karamsarlığa kapılmayın. Haksız zindanlar davasında haklı olanı küçültmez, aksine direncini biler. Bizim verilemeyecek tek bir hesabımız, tek bir günahımız yoktur. Bu zulüm ve kumpas duvarları er ya da geç patlayacak; zorbalık değil adalet, kumpas değil Kuşadası halkının sandıktaki tertemiz helal iradesi kazanacaktır. Çok yakında o demir kapılar açılacak, Kuşadası'nın güneşli sahillerinde, yine birbirimize sarılacak, hizmetleri aynı coşkuyla yürüteceğiz. Hazırsanız yavaş yavaş başlayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Günel, 'Gizli Çalışma Notu' belgesini paylaştı - Son Dakika

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