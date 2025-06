Tütün Kullanımında Şok Veriler

Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) tütün kullanan her 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DST'nin verilerine göre, dünyada yaklaşık 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor. Tütün ürünü kullanımı, hastalıkların ve can kayıplarının başlıca etkenleri arasında yer alıyor. Tütün ürünü kullanan her 2 kişiden 1'i bu alışkanlığa bağlı hastalıklar nedeniyle beklenen yaşam süresinden daha erken dönemde hayatını kaybediyor.

Her yıl 8 milyondan fazla kişi bu sebeple hayatını kaybediyor

DST'nin yaptığı araştırmalara göre, dünyada tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 milyonu aşıyor. Can kayıplarının 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1,2 milyondan fazlası ise pasif etkilenim (tütün ürünü dumanına maruz kalma) sonucunda gerçekleşiyor. DST verilerine göre; dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş havayı teneffüs ederken her yıl 65 bin çocuk, pasif etkilenimin yol açtığı hastalıklar sebebiyle kaybediliyor. Hamilelik döneminde tütün ürünü kullanmak ya da tütün ürünü dumanına maruz kalmak ise bebekler için ömür boyu sürecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Tütün ürünü kullanımı 69 farklı kanser türüne sebep oluyor

Tütün ürünü kullananlarda, akciğer kanseri gelişme riski, tütün ürünü kullanmayanlara göre 25 kat daha fazla. Tütün ürünü kullanılan süre ve tütün ürünü kullanım sıklığı arttıkça; kanser ve diğer sağlık riskleri de artıyor. Tütün ürünü kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere 69 farklı kanser türüne sebep oluyor.

Erken bırakmak can kaybı riskini yüzde 90 azaltıyor

Tütün ürünü kullanımını bırakmak şüphesiz; her zaman ve her yaşta büyük fayda sağlamaktadır. Ancak genç yaşlarda bırakmak, tütün ürünü kullanımına bağlı gelişen hastalıklardan kaynaklanan can kaybı riskini yaklaşık yüzde 90 oranında azaltmaktadır. - ANKARA