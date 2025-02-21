Tuzla Belediyesi Kış Şartlarında Vatandaşların Yanında

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Tuzla Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte ilçede hayatın kesintisiz devam etmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Karla mücadele çalışmaları kapsamında hem ulaşımın kesintiye uğramaması hem de vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılması için birçok hizmet hayata geçirildi.

Tuzla genelinde, karla mücadeleye yönelik ilk adım olarak, yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları hızla başlatıldı. Ekipler, ana arterler ve sokaklarda gece gündüz demeden temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, muhtemel buzlanmaların önüne geçmek için özellikle yaya yollarına da ayrı bir özen gösteriyor.

Yürüyüş yolları temizlendi

Tuzla Belediyesi, vatandaşların güvenle yürüyüş yapabilmesi için parklar ve yürüyüş yollarındaki kar temizliği çalışmalarına önem verdi. Özellikle işe giden ve yürüyüş yollarını kullanan vatandaşlar için, kar ve buzdan temizlenen yollar güvenli hale getirildi.

Vatandaşlara soğuk havada sıcak çorba ikramı

Tuzla Belediyesi, soğuk havada dışarıda çalışan veya yardıma ihtiyacı olan vatandaşları unutmadı. Belediye, sıcak çorba dağıtımı yaparak, karın etkisini yaşayan Tuzla halkına sıcak bir ikramda bulundu. Çalışmalar, ilçenin çeşitli noktalarında devam ederken, ekipler vatandaşları yalnız bırakmıyor.

İbadethanelerde temizlik çalışmaları

Tuzla'da kar yağışının etkisiyle ibadethaneler de kardan etkilendi. Tuzla Belediyesi, ilçedeki tüm ibadethanelerin temizliği için özel olarak oluşturduğu ekiplerle hızlıca müdahale etti. Karla kaplanan avlular ve alanlar temizlenerek, vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilmesi sağlandı.

Başkan Eren Ali Bingöl: "Komşularımızın yanındayız"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, karla mücadele çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bizim önceliğimiz, komşularımızın bu zorlu kış şartlarında en iyi şekilde hayatlarını sürdürebilmeleridir. Hem ulaşımda hem de sosyal yaşamda zorluk yaşamamaları için tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL