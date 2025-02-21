Tuzla Belediyesi Kış Şartlarında Vatandaşların Yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tuzla Belediyesi Kış Şartlarında Vatandaşların Yanında

Tuzla Belediyesi Kış Şartlarında Vatandaşların Yanında

Tuzla Belediyesi, yoğun kar yağışı sırasında ulaşıma ve günlük yaşama yönelik afet öncesi tüm imkanlarını seferber ederken, kar küreme, tuzlama, sıcak çorba ikramı gibi hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya çalıştı.

21.02.2025 15:54  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte ilçede hayatın kesintisiz devam etmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Karla mücadele çalışmaları kapsamında hem ulaşımın kesintiye uğramaması hem de vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılması için birçok hizmet hayata geçirildi.

Tuzla genelinde, karla mücadeleye yönelik ilk adım olarak, yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları hızla başlatıldı. Ekipler, ana arterler ve sokaklarda gece gündüz demeden temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, muhtemel buzlanmaların önüne geçmek için özellikle yaya yollarına da ayrı bir özen gösteriyor.

Yürüyüş yolları temizlendi

Tuzla Belediyesi, vatandaşların güvenle yürüyüş yapabilmesi için parklar ve yürüyüş yollarındaki kar temizliği çalışmalarına önem verdi. Özellikle işe giden ve yürüyüş yollarını kullanan vatandaşlar için, kar ve buzdan temizlenen yollar güvenli hale getirildi.

Vatandaşlara soğuk havada sıcak çorba ikramı

Tuzla Belediyesi, soğuk havada dışarıda çalışan veya yardıma ihtiyacı olan vatandaşları unutmadı. Belediye, sıcak çorba dağıtımı yaparak, karın etkisini yaşayan Tuzla halkına sıcak bir ikramda bulundu. Çalışmalar, ilçenin çeşitli noktalarında devam ederken, ekipler vatandaşları yalnız bırakmıyor.

İbadethanelerde temizlik çalışmaları

Tuzla'da kar yağışının etkisiyle ibadethaneler de kardan etkilendi. Tuzla Belediyesi, ilçedeki tüm ibadethanelerin temizliği için özel olarak oluşturduğu ekiplerle hızlıca müdahale etti. Karla kaplanan avlular ve alanlar temizlenerek, vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilmesi sağlandı.

Başkan Eren Ali Bingöl: "Komşularımızın yanındayız"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, karla mücadele çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bizim önceliğimiz, komşularımızın bu zorlu kış şartlarında en iyi şekilde hayatlarını sürdürebilmeleridir. Hem ulaşımda hem de sosyal yaşamda zorluk yaşamamaları için tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Politika, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi Kış Şartlarında Vatandaşların Yanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:02 Canlı anlatım İlk yarıda 3 gol var Canlı anlatım! İlk yarıda 3 gol var
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:03:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi Kış Şartlarında Vatandaşların Yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.