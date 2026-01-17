Tuzla Belediyesi'nde birebir görüşme: Başkan Bingöl komşularıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tuzla Belediyesi'nde birebir görüşme: Başkan Bingöl komşularıyla buluştu

Tuzla Belediyesi\'nde birebir görüşme: Başkan Bingöl komşularıyla buluştu
17.01.2026 16:21  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediyesi, 'Söz Senin, Tuzla Hepimizin' anlayışıyla düzenlediği halk buluşmasında, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek talepleri not aldı. Bu buluşmaların katılımcı yönetim anlayışının bir parçası olduğu belirtildi.

Tuzla Belediyesi'nin "Söz Senin, Tuzla Hepimizin" anlayışıyla düzenlediği halk buluşmalarının sonuncusu, Tuzla Belediye Binası'nda yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Yoğun ilginin gösterildiği programda Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, vatandaşların görüş, öneri ve beklentilerini bire bir dinlendi; her bir talebi titizlikle not aldı.

Başkan Eren Ali Bingöl, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak, kentsel dönüşümden ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar farklı konularda talepleri yerinde dinledi. Buluşmada ortaya konan öneri ve çözümler, belediyenin hizmet planlamasına aktarılacak. Tuzla Belediyesi'nin halkla buluşma serisi, sadece belediye binasında değil; Tuzla Yaşam Aydınlı, Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi ve diğer mahalle merkezlerinde de önceki aylarda gerçekleştirilmiş ve vatandaş aktif katılım göstermiştir. Belediye yetkilileri, bu buluşmaların katılımcı yönetim anlayışının bir parçası olduğunu vurgulayarak, vatandaş memnuniyetine odaklı çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

"Dinliyoruz, not alıyoruz, çözüm üretiyoruz"

Halk buluşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Eren Ali Bingöl, katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Komşularımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Dinliyoruz, not alıyoruz, çözüm üretiyoruz. Belediyemize gelen kıymetli komşularımız ile birebir görüşerek öneri, fikir ve beklentilerini dinledik. Vatandaş memnuniyeti odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her talep ve öneriyi dikkatle dinliyor, çözüm üretmek için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Halk buluşmalarımızı bu anlayışla sürdüreceğiz."

Tuzla Belediyesi, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı doğrultusunda, iletilen taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti. Belediye yetkilileri, halk buluşmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Eren Ali Bingöl, Yerel Haberler, Belediye, Bingöl, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi'nde birebir görüşme: Başkan Bingöl komşularıyla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu

17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:20:17. #7.11#
SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi'nde birebir görüşme: Başkan Bingöl komşularıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.