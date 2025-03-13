Tuzla Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Camiler ve Türbeler Turu - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Camiler ve Türbeler Turu

Tuzla Belediyesi\'nden Ramazan\'a Özel Camiler ve Türbeler Turu

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 'Camileri ve Türbeleri Geziyoruz' programını sürdürüyor. Katılımcılar, Aziz Mahmut Hüdayi Cami ve Türbesi ile Büyük Çamlıca Camii'ni ziyaret ederek hem manevi bir deneyim yaşadı hem de İstanbul'un tarihi zenginliklerini keşfetti.

13.03.2025 11:40  Güncelleme: 11:45
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Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği "Camileri ve Türbeleri Geziyoruz" programı, Ramazan ayı boyunca vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Tuzla sakinleri, camiler ve türbeler turu kapsamında Aziz Mahmut Hüdayi Cami ve Türbesi ile Büyük Çamlıca Camii'ni ziyaret etti.

Etkinliğe katılanlar, İstanbul'un tarihi ve manevi zenginliklerini keşfetmenin keyfini yaşadı. Tuzla'dan yola çıkılan turda, ilk olarak Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin türbesi ziyaret edildi. Ardından Büyük Çamlıca Camii'ne geçildi ve burada namazlarını eda eden katılımcılar, günü fotoğraflar çekerek ölümsüzleştirdi.

"Ramazan boyunca bu tür organizasyonlara devam edeceğiz"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Ramazan, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Bu mübarek ayda, hem manevi değerlerimizi pekiştirmek hem de komşularımızla daha güçlü bağlar kurmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Camiler ve türbeler, İstanbul'un manevi mirasını yansıtan çok değerli mekanlardır. Tuzla Belediyesi olarak, Ramazan boyunca bu tür organizasyonlara devam edeceğiz" dedi.

"Çok güzel bir gün geçirdik"

Geziye katılan Emine Yurtsever, "Bugün Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik. Ardından Büyük Çamlıca Cami'ne gelerek namazımızı eda ettik. Fotoğraflar çektirdik, çok güzel bir gün geçiriyoruz. Ramazanımızı hakkıyla geçirmek için buraları gezmek çok güzel oluyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Hasan Özen ise, "Bugün gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Ramazan'ın ruhunu yaşamak için böyle bir etkinlik, insanın manevi dünyasını zenginleştiriyor. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin türbesine ziyaretimizden sonra Büyük Çamlıca Cami'ndeki huzurlu atmosferde namaz kılmak, Ramazan'a olan saygımızı pekiştirdi. Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği bu tür etkinlikler hem şehrimize değer katıyor hem de komşularımızla daha yakın bir bağ kurmamıza imkan sağlıyor. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyorum" dedi.

Katılımcılar, günün sonunda hem manevi olarak huzur bulduklarını hem de tarihi mekanları ziyaret ederek kültürel bir zenginlik kazandıklarını ifade ettiler. Ramazan boyunca her perşembe yapılacak olan gezi programlarına katılmak isteyen vatandaşlar, belediyenin resmi internet adresi üzerinden kayıt oluşturabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Camiler ve Türbeler Turu - Son Dakika

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