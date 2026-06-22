Tuzla Belediye Başkanı Bingöl: "30 bin Tuzlalıyı mağdur ettirmeyeceğim" - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Bingöl: "30 bin Tuzlalıyı mağdur ettirmeyeceğim"

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl: "30 bin Tuzlalıyı mağdur ettirmeyeceğim"
22.06.2026 16:25  Güncelleme: 16:30
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Tuzla Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında, geçmiş dönemde bağışlanmayan yaklaşık 400 bin metrekarelik emsal transferi ve 30 bin kişiyi mağdur edebilecek imar sorunu ele alındı. Başkan Bingöl, İBB'nin teftiş raporunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek vatandaşın mağduriyetinin siyasetin üstünde tutulması gerektiğini vurguladı.

Tuzla Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesini emsal transferleri ve bu kapsamda yaşanan imar sorunu ile konuşan Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı teftiş raporunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl, göreve geldikleri günden bu yana Tuzla'nın kronikleşmiş sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirterek, emsal transferlerine ilişkin usulsüzlük iddialarının Eylül 2024'te belediyeye ulaşan bir ihbar mektubuyla gündeme geldiğini söyledi. Konu üzerinde detaylı inceleme yaptıklarını ifade eden Bingöl, 8 bin 760 yapı ruhsat dosyasının teknik ekipler tarafından tek tek incelendiğini belirtti. İncelemeler sonucunda geçmiş dönemde bağışlanması gereken ancak bağışlanmayan yaklaşık 400 bin metrekarelik emsal transferi tespit edildiğini ileri süren Bingöl, bu kapsamda 750 yapı ruhsatına ilişkin yeni işlemlerin durdurulduğunu ifade etti. Yaklaşık 10 bin konutta 30 bin kişinin yaşadığını belirten Bingöl, konunun valiliğe ve ilgili kurumlara bildirildiğini, İçişleri Bakanlığı tarafından da inceleme başlatıldığını söyledi.

İmar sorununun çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını kaydeden Bingöl, çözümün ancak imar planı değişikliğiyle mümkün olabileceğinin kendilerine bildirildiğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı teftiş raporunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Bingöl, söz konusu raporun yapı ruhsatlarının ve iskanların iptal edilmesi, para cezaları uygulanması, yapıların mühürlenmesi ve aboneliklerin iptal edilmesini öngördüğünü söyledi.

Yaklaşık 30 bin kişinin mağdur olabileceğini belirten Bingöl, "Vatandaşın mağduriyeti siyasetin üstünde tutulmalıdır. Bu raporu ilk okuduğumda büyük bir hayretlik yaşadım. Çünkü bu durum, yılların emeğiyle ev sahibi olmuş vatandaşlarımızın ve geçimini iş yerlerinden sağlayan insanların mağdur olması anlamına geliyor." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant da yaptığı konuşmada sürecin siyasi tartışmaların ötesinde vatandaşların mağduriyeti açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sorunun çözüm odaklı ele alınması gerektiğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından imar değişikliği içeren gündem maddesi oy birliğiyle komisyona sevk edildi. Toplantıya ara verilirken, daha sonra yeniden toplanan mecliste Başkan Eren Ali Bingöl bir kez daha kürsüye çıktı.

"30 bin insanın yanında duracağız"

Meclis üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bingöl, şunları söyledi:

"Başta meclis üyelerimiz olmak üzere, hangi partiden olursa olsun Tuzla'da 30 bin komşusunun yanında duran tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tuzlalılar müsterih olsun. Ben burada olduğum sürece ne İBB ne başka bir kurum, hatta öz babam gelip '30 bin insanı ezip geç' dese dahi buna asla müsaade etmem. Bunu kabul etmiyorum ve etmeyeceğim. İnanıyorum ki tarih bugünleri de hatırlayacaktır. Tuzla için dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. İyi ki varsınız. Ben hiçbir zaman yalnız durmayı değil, sizlerle birlikte yürümeyi tercih ettim. Hep birlikteyiz, birlikte başaracağız. Çok kısa bir süre içerisinde bu sorunu nasıl çözdüğümüzü hep birlikte göreceğiz. İki yıldır hiçbir şeyin üzerini örtmeye çalışmadık. Aksine, tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması için gereken hassasiyeti gösterdik. Bugün mecliste de görülmüştür ki 30 bin kişi bu davanın yanındadır. Tuzla Meclisi, vatandaşını karşısına değil, yanına almıştır. Tarih, bugünleri ve bugün gösterilen cesareti mutlaka yazacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Müsterih olun, başaracağız inşallah." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla Belediye Başkanı Bingöl: '30 bin Tuzlalıyı mağdur ettirmeyeceğim' - Son Dakika

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