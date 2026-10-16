Tuzla'da 50 bin kişiyi ilgilendiren emsal transferi sorunu için toplantı yapıldı - Son Dakika
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Tuzla'da 50 bin kişiyi ilgilendiren emsal transferi sorunu için toplantı yapıldı

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Tuzla\'da 50 bin kişiyi ilgilendiren emsal transferi sorunu için toplantı yapıldı
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Tuzla'da yaklaşık 50 bin kişiyi ilgilendiren emsal transferi sorunu için Bakanlık yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mağduriyetin giderilmesi ve kamu hakkının korunması için adil ve kalıcı çözüm sözü verdi.

Tuzla'da yaklaşık 50 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren emsal transferi sorunu kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, "Tuzlalı komşularım bu sorunu çözümsüz bırakmayacağız. Kimse merak etmesin, Tuzlalıların hakkını koruyacak adil ve kalıcı çözümü üreteceğiz. Tüm imkanlarımızla bu sorunu çözüme kavuşturmak için var gücümüzle uğraşıyoruz, sürecin bizzat takipçisiyim" dedi.

Tuzla'nın önemli gündem maddelerinden biri olan emsal transferi için yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcıları Celalettin Alkan ve Selçuk Aydemir, İmar Planlama Dairesi Başkanı Serkan Genç, Kentsel Dönüşüm Planlama Şube Müdür Vekili Hilal Büyük Köksal, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Erhan Oflaz ile Marmara 2 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Yunus Emre Küçük katıldı.

Yaklaşık 50 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren süreçte, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve kamu hakkının korunması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

"Bakanlığımızla tam bir iş birliği ve koordinasyon içindeyiz"

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, emsal transferi sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşların haklarını koruyan kalıcı ve adil bir çözüme ulaşmak için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Bingöl, "Bizim için iki temel öncelik var; birincisi komşularımızın mağduriyetini bir an önce gidermek, ikincisi de kamunun hakkını ve hukukunu korumak. Bu anlayışla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile tam bir iş birliği ve koordinasyon içinde, adil, kalıcı ve kimsenin hakkını yemeyecek bir çözüme kavuşana kadar tüm imkanlarımızla, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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