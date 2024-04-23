Tuzla'da Binlerce İnsan 23 Nisan Coşkusunda Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Tuzla'da Binlerce İnsan 23 Nisan Coşkusunda Buluştu

Tuzla'da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah başlayan kutlamalar, Tuzla'da yaşayan binlerce insanın 23 Nisan kortejine katılmasıyla devam etti. Programlar ilçenin dört bir yanında çocuklar için hazırlanan etkinliklerle devam etti.

23.04.2024 22:51  Güncelleme: 22:59
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Tuzla'nın sokakları binlerce insanı 23 Nisan coşkusunda buluşturdu

Tuzla'da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - TBMM'nin 104'üncü açılışı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı. Sabah başlayan kutlamalar, Tuzla'da yaşayan binlerce insanın 23 Nisan kortejine katılmasıyla devam etti.

Tuzla'da çelenk töreni ile başlayan kutlamalar, binlerce vatandaşın katıldığı 23 Nisan korteji ile devam etti. Askerlik şubesinin önünde toplanan kalabalık, bando eşliğinde Tuzla Sahil Tören Alanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Dev bayrağı ellerinde tutan vatandaşlar ile camlardan çıkan vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşama imkanı buldu. Programlar ilçenin dört bir yanında çocuklar için hazırlanan etkinliklerle devam etti.

Orhanlı Meydan Park, Şelale Eğitim Parkı ve Mimar Sinan İlkokulu bahçesi olmak üzere illüzyon, çocuk müzikali, şişme oyun parkurları, maskot show, palyaço ve yarışmaların yer aldığı 'Çocuk Şenliği' ile binlerce vatandaş 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Tuzla'da 23 Nisan coşkusunu yollar sonra bu kadar güçlü bir şekilde yaşıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Sadece TBMM'nin kurulması değil bağımsızlığımızın da fark edildiği ve irademizi dünyanın net bir şekilde duyduğu 23 Nisan 1920 tarihinin çocuklara armağan edilmiş olmasından daha büyük bir gurur yok. Tuzla'da 23 Nisan coşkusunu yıllar sonra bu kadar güçlü bir şekilde yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Bunu artırıp 19 Mayıs ile de taçlandıracağız. Milli bayramlar, unutmamız değil hatırlamamız gereken bayramlardır. Tuzla'da çocuklarımız için çok güçlü çalışmalar geliştiriyoruz. Örneğin, karbon salınımının azaltılması ve gelecek neslimizin sağlıklı büyümesinden tutun da eğitime; yeni kreş alanlarını inşa etmemizden tutun da yeni yeşil alanlara kadar, çocuklarımızın kültür, sanat ve eğitim noktasında çok daha rahat buluştuğu yerleri inşa ederek onları bu konuda teşvik edeceğiz. Katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile çocuklarımızın bu konuda gelişmesini, belediye faaliyetlerini takip etmelerini hatta sorgulamalarını yeri geldiğinde de eleştirmelerini, yeni dönemimizde, 5 yıllık süre içinde planlıyor ve geliştiriyor olacağız" şeklinde konuştu.

Ayşegül Bingöl ise herkesin 23 Nisan'ını kutlayarak, "Atatürk sayesinde ne kadar şanslı bir çocuk olarak bu ülkede büyüdüğümü bir kere daha hatırladım çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliklere katılan çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya yaşadıklarına belirterek, Başkan Bingöl'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla'da Binlerce İnsan 23 Nisan Coşkusunda Buluştu - Son Dakika

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