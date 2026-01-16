Fotoğraf tutkunları Tuzla'nın sokaklarında buluştu - Son Dakika
Fotoğraf tutkunları Tuzla'nın sokaklarında buluştu

16.01.2026 12:28  Güncelleme: 12:44
Tuzla Belediyesi, fotoğrafçılığa ilgi duyan vatandaşlar için kapsamlı bir 'Fotoğrafçılık Atölyesi' düzenledi. Katılımcılar teorik eğitim alırken, Tuzla sokaklarında pratik yapma imkanı buldu.

Tuzla Belediyesince fotoğrafçılığa ilgi duyan vatandaşları bir araya getiren kapsamlı bir 'Fotoğrafçılık Atölyesi' düzenlendi. Tuzla'nın farklı sokak ve mekanlarında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, bir yandan teorik bilgi edinirken bir yandan da öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyenin ilk bölümünde, temel fotoğrafçılık teknikleri detaylı şekilde ele alındı. Fotoğraf makinesi türleri, objektif seçimi, ışık kullanımı, kadraj oluşturma ve yardımcı ekipmanlar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Teoriden pratiğe: Sokaklarda fotoğraf deneyimi

Eğitimin uygulama bölümünde ise katılımcılar, edindikleri teorik bilgileri Tuzla sokaklarında pratiğe döktü. Doğru ışık yakalama, kompozisyon oluşturma ve anı kadrajlama gibi konularda birebir yönlendirme alan fotoğraf tutkunları, gerçek çekim deneyimi yaşayarak kendilerini geliştirme imkanı buldu. Atölyeye katılan fotoğraf meraklılarından Ayşe Yılmaz, etkinlikle ilgili, "Fotoğrafçılıkla ilgileniyordum ama teknik konularda eksiklerim vardı. Burada hem teorik bilgileri öğrendik hem de sahada uygulama yaptık. Çok faydalı bir eğitim oldu" dedi.

Atölyeye katılımlar devam ediyor

Fotoğraf tutkunları için atölye çalışmaları devam ediyor. Katılımcılar, objektiflerine Tuzla'nın tarihi sokaklarını yansıtarak unutulmaz hatıra fotoğrafları biriktirecek. 18 yaş ve üzeri komşular, atölyeye katılmak için davetli. Etkinlik, 17 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Tuzla Mercan Sahili'nde gerçekleştirilecek. Katılım için kayıtlar ise Tuzla Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
