Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı

20.05.2022 16:28

Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladıİSTANBUL Tuzla'da, üç günlük Bahar Festivali 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda başladı.

Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı

İSTANBUL Tuzla'da, üç günlük Bahar Festivali 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda başladı. Her gün birbirinden farklı içeriklerin ziyaretçiler ile buluşacağı festivalin açılışı 19 Mayıs'ta Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katılımları ile yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı. Bu çerçevede Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda üç gün sürecek Bahar Festivali başladı. 21 Mayıs Cumartesi günü bitecek festival, her gün farklı içerikler ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Festivalin açılışı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılırken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da açılış programına katıldı. Tuzlalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde drone gösterileri, futbol, voleybol, basketbol oyunları, binicilik, okçuluk gibi birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Akşam saatlerinde ise Kerem İlbaylı konseri ile program sonra erdi. Tuzla Belediyesi Engelli Basketbol takımı da festivale katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da tekerlekli sandalyeye binerek gösteri maçına katıldı.

Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı
Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı
Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı
Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı

YORUMLAR
500
İzmit'te 19 Mayıs Coşkusu Yaşandı İzmit'te 19 Mayıs Coşkusu Yaşandı Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Mayıs, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:39:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement